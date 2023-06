Reise in die Vergangenheit Werner Potratz bietet Führung durch Wahrenholzer Wassermühle an

Der Gästeführer Werner Potratz bietet in Kooperation mit der Südheide Gifhorn am 17. Juni eine Führung durch die Wassermühle in Wahrenholz, mit anschließendem Kaffeetrinken an der Ise, an. Um 14 Uhr geht es los, Treffpunkt ist an der Wassermühle. Die Teilnahme kostet 13 Euro pro Person inklusive Kaffee satt und zwei Stücke Kuchen.

Bei der Führung durch die historische Wassermühle in Wahrenholz tauchen die Besucherinnen und Besucher in die Vergangenheit ein. Wie funktioniert eigentlich so eine Wassermühle und wie wird das Korn zum Mehl? Auf vier Stockwerken erhalten Interessierte einen Einblick in die früheren Produktionsabläufe und die Arbeit eines Müllers.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt

Im Anschluss an die Mühlenführung gibt es Kaffee satt und für jeden Gast zwei Stücke Kuchen an der idyllischen Ise. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung bei der Südheide Gifhorn bis jeweils den Mittwoch davor um 13 Uhr erforderlich: Touristinformation Wittingen, Telefon (05831)9934900, urlaub@suedheide-gifhorn.de.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de