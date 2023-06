Tipps zum Wochenende: An Gifhorns Badeseen tobt der Bär

Gifhorn. Am Bernsteinsee kämpfen namhafte Wasserski-Profis um Punkte, am Tankumsee die Triathleten. Das ist beim Baden zu beachten.

Baden geht am Wochenende trotz der Großveranstaltungen an Bernstein- und Tankumsee.

Das erste Sommerwochenende steht bevor: Bei prognostizierten 30 Grad Celsius und bis zu 16 Sonnenstunden am Tag gibt es an den beiden großen Badeseen des Landkreises auch noch mächtig was zu sehen: Namhafte Wasserski-Sportler treten bei den Bersteinsee-Open an und Hunderte von Triathleten am Tankumsee.

„Hier hat sich die Crème de la Crème angemeldet“, ist Bernsteinsee-Geschäftsführer Holger Junk stolz. Als Starter begrüßt sein Team an der Wasserski-Anlage unter anderem Nicklas Dorfer, der Platz 15 im nationalen Wakeboard-Ranking belegt, sowie Dennis Hildebrand, der das nationale Wakeskate-Ranking anführt. In Stüde können sie weitere Punkte für die Deutsche Meisterschaft sammeln.

Wasserski-Spektakel von Freitag bis Samstag

Den ganzen Freitag über können die Strandbesucher schon das freie Training beobachten (8 bis 19 Uhr). Um 10 Uhr am Samstag startet nach einem zweistündigen Training das Halbfinale, um 14.30 Uhr schließlich das Finale. Wer mag, bleibt bis zur After-Show-Party ab 19 Uhr. Dann sorgt Paulsky, der Resident-DJ des Inkognito in Celle, für ordentlich Stimmung im Beachclub.

Am Tankumsee sorgt der große Triathlon-Wettbewerb für Aufsehen: Mehr als 600 Sportler gehen am Sonntag ab 11 Uhr auf die Schwimmstrecke und brechen anschließend von hier zu den Rad- und Laufstrecken auf. Der Badebetrieb ist in dieser Zeit nur eingeschränkt außerhalb der Veranstaltungszone möglich, sagt Tankumsee-Geschäftsführerin Annette Böhme. Von 10.45 Uhr bis etwa 14.30 Uhr wird auch die Tangente (K 114) zwischen Tankumsee-Kreuzung und Weyhäuser Kreuzung komplett gesperrt sein – Besucher können über Calberlah und Isenbüttel zum Tankumsee fahren. Der Zubringer von der Tankumsee-Kreuzung (K 117) ist dann halbseitig für die Anreise befahrbar, der Moorweg für die Abreise.

Kinder gehen auf dem Kletterturm auf Schatzsuche

Die übrige Zeit – und vor allem am Samstag – steht dem Badespaß allerdings nichts im Wege. Die Temperatur im Tankumsee ist mit 19 Grad Celsius zwar noch sehr erfrischend, aber bei der angekündigten Außentemperatur mehr als zumutbar. Böhme: „Ich war schon im See. Ich kann es nur jedem empfehlen.“

Kinder kommen am Kletterturm am Samstag und Sonntag besonders auf ihre Kosten: Beim „Piratenklettern“ ist Schatzsuche angesagt. Das Tankumsee-Team hat verschiedene Gegenstände versteckt, die zurück am Boden gegen Überraschungen eingetauscht werden können.

Wassertemperaturen:

Bernsteinsee: 21° Celsius im Wasserski-Startbereich, circa 20° im Badesee

Tankumsee: 19° Celsius

