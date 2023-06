Gifhorns Radfahrer geben ihrer Stadt ein „Mangelhaft“

Schulnote 4,51 – das ist schon „mangelhaft“. Beim jüngsten Fahrradklimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) landet die Kreisstadt unter allem Kommunen mit 20.000 bis 50.000 Einwohnern bundesweit auf dem 428. Platz (von 447 möglichen), niedersachsenweit sogar auf dem letzten 62. Platz.

Im Jahr 2016 hatte es laut ADFC noch für die Note 3,9 gereicht. Seitdem geht es rapide abwärts. Warum eigentlich? Denkt die Stadtpolitik doch schon seit Jahren über neue Mobilitätsideen nach und hat sich ein Radwegekonzept gegeben. Die Begründung liefern die 157 Umfrageteilnehmer aber in ihren Statements gleich mit, die Gifhorns ADFC-Vorsitzender Wolfgang Harder aus den Umfrageantworten gesammelt hat: „Liegt vielleicht an der Politik hier, die seit Jahren nur erzählt, aber nichts umsetzt“, schreibt einer von ihnen.

Andere urteilen so: „Für die Situation von Radfahrenden (wird) halbherzig gehandelt. Autofahrenden wird keinerlei Veränderung/Einschränkung abverlangt“ und „Gifhorn ist das perfekte Beispiel für ‘weiter schlafen’ … freie Fahrt für freie SUV.“ Radfahrer in Gifhorn zu sein, sei keine Freude – „außer man liebt das Risiko, von PKW erlegt zu werden“. Kurz: „Nachdem die Grünen keine stellvertretende Bürgermeisterin mehr stellen, geht es wieder rückwärts.“ Als ein Negativbeispiel wird mehrfach die Fußgängerzone genannt, die nach dem „gescheiterten Experiment“ für Radfahrer zu den Hauptgeschäftszeiten wieder tabu ist.

Zustand und die Radwegeführung fielen bei den Befragten durch

Zwar sei die Diebstahlhäufigkeit in Gifhorn im Vergleich zu anderen Städten gering und die Radwege seien in der Regel sauber und im Winter geräumt. Aber vor allem der Zustand der Wegeoberflächen und die Radwegeführung fielen bei den Befragten komplett durch. Das spiegelt sich auch in den Statements wieder: „Die Radwege sind zum Teil derart kaputt, dass man gezwungen ist, … auf der Straße zu fahren.“ An der Konrad-Adenauer-Straße gebe es lose Pflastersteine, anderenorts zu nah gebaute Riffelborde, die bei Nässe rutschig sind, holprige Absenkungen an Grundstückseinfahrten und in Gamsen und Kästorf viel zu hohe Bordsteinkanten (zum Zeitpunkt der Umfrage lagen sie noch bei 3 Zentimeter). „Einfach nur peinlich!“

Die Radwege an der Wolfsburger Straße sei trotz Fahrbahnerneuerung im „musealen Zustand der 70er“ verblieben. Wie schmal Radwege in Gifhorn vielerorts sind, zeigt dieser Beitrag: „Den Anhänger (für Kindertransport) habe ich wieder verkauft. Ich musste ständig anhalten und Hürden überwinden, weil es schlicht zu eng war.“

Alles in allem urteilt ein Umfrageteilnehmer zum Beispiel: Die „sichere Querung der Stadt von Norden nach Süden ist eher lebensgefährlich. Nach einem schweren Verkehrsunfall zwischen mir als Radfahrenden und einem LKW in einer Kurve mit Ampelanlage extra für Radfahrende hat (es) die Stadt auch nach einem Jahr nicht geschafft, die Radfahrampel so einzustellen, dass Radfahrende erst ganz sicher geradeaus fahren können und der motorisierte Verkehr erst nach mehreren Sekunden Grün bekommt.“

Wolfgang Harder: Der Stadtrat verweigere sich regelmäßig

Für Wolfgang Harder sind die sich verschlechternden Klimatestergebnisse für Gifhorn keine Überraschung: „Es ist nicht so, dass die Stadt nichts macht“ – so seien die beklagten Bordsteine in Gamsen und Kästorf mittlerweile abgesenkt – „aber die Radfahrer sind noch lange nicht zufrieden.“ Tatsächlich gebe es immer wieder gute Vorschläge auch seitens der Stadtverwaltung, aber der Stadtrat verweigere sich regelmäßig. Deshalb lautet Harders Urteil: „Gifhorn ist eben eine Autofahrerstadt, die Radfahrer haben in der Politik keine Chance!“

Kaum zu glauben, aber ausgerechnet die ländliche Kleinstadt habe laut Harder zu wenig Platz: Gifhorn hat keine doppelspurigen Straßen, auf denen wie in Großstädten eine davon zu einer Radfahrerspur erklärt werden könnte. Aus der Sicht des ADFC-Vorsitzenden könne man aber gerade an Kreuzungen Platz für Radfahrer schaffen. Und zwar so: „Die Linksabbiegerspur am Schillerplatz in die Oldaustraße braucht kein Mensch.“

Aus Platzmangel behelfe sich die Stadt stattdessen aber oft mit dem Kompromiss, Geh- und Radwege zu kombinieren, um der aktuellen Forderung gerecht zu werden, dass Radfahrer innerorts 2,50 Meter Platz brauchen – zum Beispiel auf der Braunschweiger Straße und am Calberlaher Damm.

Mit fatalen Folgen: Eine Pflicht, diese Rad-/Fußwege zu nutzen, gibt es dann nicht mehr. Harder: „Radfahrer dürfen dort fahren, müssen aber nicht. Sie können auch die ganze Braunschweiger Straße hinunterfahren – macht aber keiner, es sei denn, er ist lebensmüde.“

In zwei Jahren gibt es den nächsten Fahrradklimatest des ADFC. Wie Gifhorn wieder Punkte gutmachen kann, weiß Harder auch: Die Wege und Straßen müssten letztlich so gestaltet werden, dass Radfahrer schneller ans Ziel kommen als Autofahrer – über Wegführung, Ampelschaltung und Stellplätze. Ganz einfach.

