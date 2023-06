Landkreis Gifhorn diskutiert Verbot von Neubaugebieten

Soll es in den Gemeinden im Kreis Gifhorn keine Neubaugebiete mehr geben, um Ortskerne zu stärken und leerstehende Altbauten bevorzugt zu nutzen? Dieser Ansatz führte in einer Diskussionsveranstaltung der Kreisverwaltung mit der Stadtplanerin Karin Kellner zu einer kontroversen Debatte. Die prämiierte Architektin bekräftigte, wie wichtig es sei, keine reinen Schlaforte zu planen, dafür aber Leerflächen in den Dorfkernen zu beachten, um die Kommunen insgesamt zukunftsfähig zu erhalten.

Was ist mit Nahverkehr und Nahversorgung?

Grundsätzlich ging es bei dem Fachvortrag mit Diskussion um lebenswerte Quartiere im ländlichen Raum. Kellner zeigte Ideen , um in gewachsenen Dorfkernen Wohnraum nachhaltig, platzsparend und trotzdem mit Bezügen zur Umgebung zu entwerfen. Gut sei, so zu bauen, dass sich Menschen im Alltag mehr begegneten. Umweltaspekte (Ökologie), Bezahlbarkeit (Ökonomie) und das soziale Miteinander zu berücksichtigem, führe zu attraktiven Orten.

Dabei gestaltet sich die Praxis oft genug schwierig. Kellners Hinweis auf die Bedeutung des Nahverkehrs erntete nach Darstellung des Kreises gar höhnische Zwischenrufe. Außer der Verkehrsfrage sei auch die Nahversorgung mit Waren des täglichen Bedarfs zu lösen, wurde deutlich.

Erprobte Ideen gibt es durchaus, aber nicht alles passt

Außer Fragen gab es an dem Diskussionsabend allerdings auch Antworten anhand bewährter Praxisbeispiele. Eins der wichtigsten Planungskriterien sei, verschiedene Wohnformen in einem Quartier zu mischen. Ratsam seien auch Planungswettbewerbe, um zwischen verschiedenen Ideen auswählen zu können.

Gar nicht weit weg in Lachendorf im Kreis Celle stärkte das Programm „Jung kauft Alt“ die Dorfkerne. Binnen sieben Jahren seien Verbesserungen am Ortsbild sichtbar, weil Erwerber alte Gebäude erhalten und entwickeln. Die Samtgemeinde bewilligt 53 Zuschüsse, darunter an 13 Zuzügler. Die Beträge, um die es dabei geht, gar nicht mal so hoch. Privatkäufer eines mindestens 25 Jahre alten Hauses erhalten 3600 Euro über sechs Jahre verteilt. Pro Kind kommen jeweils 1800 Euro in sechs Jahresraten hinzu.

red/cf

