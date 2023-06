Fachkräftemangel Neun Pflegekräfte aus Mexiko arbeiten an Gifhorns Helios-Klinik

Neun Pflegekräfte aus Mexiko stärken das Pflegeteam im Gifhorner Helios Klinikum. Das teilt das Krankenhaus mit. Doch bevor internationale Pflegekräfte in Deutschland voll in den Beruf einsteigen können, müssen sie ihr Wissenslevel dem deutschen Ausbildungsstandard angleichen.

Diese Kenntnisprüfung haben die Frauen und Männer aus Mexiko nun abgelegt, um als examinierte Pflegekräfte im Helios Klinikum Gifhorn zu arbeiten.

Deutsch auf B2-Niveau ist ein Muss

Wie das Unternehmen mitteilt, habe der bundesweite Fachkräftemangel in der Pflege längst auch das Gifhorner Krankenhaus erreicht. Daher setze das Haus neben der Ausbildung am eigenen Bildungszentrum und der Gewinnung von Pflegekräften in Deutschland noch auf einen weiteren Weg der Mitarbeitersuche.

Seit 2022 werden im Gifhorner Krankenhaus Gesundheits- und Krankenpflegerinnen aus dem Ausland eingestellt. Die meisten internationalen Pflegekräfte haben das Pflegefach studiert und mindestens einen Bachelor-, viele auch einen Masterabschluss. Um nach Deutschland kommen zu können, müssen sie vorher in ihrem Heimatland Berufserfahrung gesammelt haben und einen verpflichtenden Deutschkurs auf B2-Niveau absolvieren.

Der Arbeitgeber hilft bei der Integration

Sind sie dann in Deutschland, ist es wichtig, die neuen Pflegekräfte nicht nur mit der Arbeit vertraut zu machen, sondern auch mit der Stadt, der Kultur und den Menschen. „Eine gelungene Integration auch außerhalb der Arbeitswelt ist der Schlüssel zum Erfolg, um internationale Pflegekräfte langfristig an unserer Klinik zu binden“, sagt Integrationsmanagerin Silke Hegemann.

