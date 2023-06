Bau-Bilanz 2022 910 Neubauwohnungen im Kreis Gifhorn fertig – ein Plus

Wie berechtigt ist die Furcht vor Wohnungsmangel durch einbrechende Neubauzahlen? 2022 war davon im Landkreis Gifhorn jedenfalls noch nichts zu spüren. Laut Industriegewerkschaft Bauen Umwelt Agrar (IG Bau) stiegt die Zahl fertiggestellter Neubauwohnungen kreisweit auf 910.

Dabei stützt sich Niedersachsens IG-Bau-Vorsitzender Dieter Großmann auf Zahlen des Statistischen Bundesamts. Demnach stieg die Zahl der Neubauten im Vergleich zu 2021 ungeachtet von Materialknappheit, Ukraine-Krieg, Inflation und Fachkräftemangel um 196.

Von den neuen Wohnungen befinden sich 357 in Mehrfamilienhäusern. Die übrigen verteilen sich auf die im ländlichen Raum so beliebten Ein- und Zweifamilienhäuser. Der Wohnungsneubau steht laut IG Bau für einen Wirtschaftsleistung von 176 Millionen Euro.

Das ist der gefährliche Mix, der den Bau bremst

Das große Aber: Die guten Zahlen bilden die Vergangenheit ab. Für 2023 Gewerkschafter Großmann vor einem Abwärtstrend: „Bauvorhaben werden auf Eis gelegt. Denn hohe Baukosten treffen auf hohe Zinsen und hohe Hürden beim Bauen durch staatliche Auflagen und Vorschriften. Das ist ein toxischer Mix für den Wohnungsbau.“ So seien die Kaufpreise beim Neubau längst „aus den Fugen geraten“ und die Mieten „klettern enorm nach oben“ – vor allem bei neu gebauten Wohnungen.

Wohnungen müssen zur Lohntüte der Menschen passen

Entscheidend sei jetzt, was gebaut werde: „Die Wohnungen müssen zur Lohntüte der Menschen passen. Es kommt darauf an, vor allem bezahlbare Wohnungen und Sozialwohnungen zu bauen“, so Großmann.

Dafür müsse der Staat Fördergeld bereitstellen, mehr und strukturierter. Solch bezahlbarer Wohnraum werde auch im Kreis Gifhorn benötigt.

red/cf

