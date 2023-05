Meinersens Patenkompanie wird verlegt in die Slowakei

„Antreten zum Verabschieden!“. So hieß es am Freitagnachmittag für die 70 Soldatinnen und Soldaten der „zwoten“ Kompanie des Panzerlehrbataillons 93 aus Munster um ihren Chef, den Major Thorben Sobbeck. Auf dem Meinerser Sportplatz sagten Bürgermeister Thomas Spannuth, Gemeindedirektor Steffen Weichsler, viele Ratsmitglieder sowie die Schützen und die Freiwillige Feuerwehr den Munsteranern „Lebewohl“.

Kompanie wird verlegt in die Slowakei

1981 hat die Kommune Meinersen eine Patenschaft für die Kompanie übernommen, die bestens funktioniere, wie Thomas Spannuth erklärte. Am 5. Juni wird die 2. Kompanie, mit weiteren Militärs, für ein halbes Jahr in die Slowakei, zum Truppenübungsgelände nach Lešť ausrücken. Dort wird sie einen internationalen Kampfverband bilden, dem auch Tschechen, Slowaken, Slowenen und Amerikaner angehören.

„Wir haben dort zwei militärpolitische Hauptaufgaben“, erläuterte der Major am Freitag. An der Nato-Ostflanke werde man durch Präsenz Bündnistreue dokumentieren, und, wichtig in Zeiten des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, als glaubhafte Abschreckung fungieren. Außerdem übernehme man Aufgaben im Rahmen des so genannten Panzerringtauschs und schule, bis zum 16. Dezember, Soldaten auf dem Leopard 2 A 4.

Die Soldatinnen und Soldaten, von den viele bereits im Auslandseinsatz waren, wurden von allen mit den besten Wünschen „auf die Reise geschickt“. Für Verena Thomas von der Instandsetzungskompanie wird es allerdings der erste Einsatz Im Ausland sein. „Ein bisschen aufgeregt bin ich schon“, sagte sie.

Mini-Ortsschild von Meinersen zur Erinnerung

Thomas Spannuth und Steffen Weichsler überreichten als Abschiedsgeschenke Taschenlampen sowie ein Mini-Ortschild von Meinersen an den Kompaniechef. Thorben Sobbeck versprach: „Wir werden in Lešť an Sie denken.“ Einig war man sich, dass diesem Abschied ein Wiedersehen folgen werde. Verbunden mit der Hoffnung, dass es ein gesundes sein möge.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de