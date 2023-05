Gifhorner Unser Aller Festival beginnt am 1. Juni

Das Unser Aller Festival beginnt nächste Woche im Landkreis Gifhorn. Vom 1. bis 11. Juni wird Groß und Klein mit Konzerten von unter anderem Suzi Quatro, Madsen, Torfrock, Jochen Distelmeyer oder der Kinder-Rockshow von Heavysaurus ein ebenso spannendes wie abwechslungsreiches Programm an zehn verschiedenen Veranstaltungsorten im Landkreis Gifhorn geboten. Mit dem TV Noir Konzert ist nun auch die erste Veranstaltung ausverkauft – die Shows von Madsen und Arnd Zeigler stehen ebenfalls kurz davor.

Suzi Quatro und Band eröffnen das Festival am 1. Juni im Gifhorner Schlosshof. Foto: Pressebild Unser Aller Festival / Privat

Madsen treten am 3. Juni auf

Die Vorfreude steigt: Am 1. Juni wird der Auftakt des Festivals im Schlosshof Gifhorn gefeiert. Dann erwartet die Besucherinnen und Besucher ein Konzert der besonderen Art, wenn die US-amerikanische Rocklegende Suzi Quatro mit ihrer Band die Bühne entert. Als Opener ist an diesem Abend die Hamburger Rockband Ripe & Ruin dabei.

Am nächsten Tag, 2. Juni, wird die Band Torfrock einen torfigen Mix aus Folk, Blues, Rock und Boogie bieten, gefolgt von der Deutschrock-Band Madsen (am 3. Juni) mit Stereogold als Support. Für das Madsen-Konzert sind nur noch wenige Tickets verfügbar. Wer noch mit dabeisein möchte, sollte also nicht länger zögern.

Am Samstag tritt dann die Band Madsen auf. Auch hierfür gibt es nur noch wenige Tickets. Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services

Countryrock im Kultbahnhof

Im KultBahnhof wird Blumfeld-Mastermind Jochen Distelmeyer am 9. Juni im exklusiven und intimen Rahmen solo auftreten. Zudem wird es am 2. Juni Countryrock von Jessica Lynn, Indie-Pop/Trap von Mele und Trille am 8. Juni und einen Auftritt der Singer-Songwriterin Catt am 10. Juni geben.

Auch außerhalb von Gifhorn sind vielerorts spannende Veranstaltungen geplant: Brome, Hankensbüttel, Schwülper, Wahrenholz, Steinhorst und Wittingen können sich auf die Acts Heavysaurus, PatrickSalmen, Georg auf Lieder, Max Goldt, Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs sowie das TV Noir Konzert mit Tex und Maria Basel freuen.

Zu einem Doppeltermin lädt der Gifhorner Kammerchor ein: Am Samstag, 3. Juni, ist er im Humboldt-Gymnasium Gifhorn und am Tag darauf in der Grundschule Wesendorf zu erleben. Beginn ist jeweils um 17 Uhr, der Einlass um 16.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Landrat Tobias Heilmann, Schirmherr des Festivals, betont: „Ich freue mich, dass auch in diesem Jahr mit Unser Aller Festival erneut hochkarätige Unterhaltung in den Landkreis einzieht.“

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de