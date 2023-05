Unfälle und mehrere Verkehrskontrollen in Gifhorn

Am Donnerstag kam es zu mehreren Fällen von alkoholisiertem Fahren. In Gifhorn stürzte ein Mann, der betrunken gegen einen Poller gefahren war. (Symbolfoto)

Die Polizei hat am Donnerstagabend einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der bei Rot über eine Ampel an der Wittinger Straße fuhr. Nach Informationen der Pressestelle ergab der durchgeführte Alkoholtest ei dem 46-Jährigen einen Wert von 1,27 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Etwa eine Stunde später meldete ein Zeuge die unsichere Fahrweise eines Fahrers vor ihm. Beamte der Polizei Gifhorn kontrollierten Auto und Fahrer daraufhin in Rötgesbüttel. Der 29-jährige Fahrer war weder alkoholisiert noch stand er unter Beeinflussung durch Betäubungsmittel, heißt es in der Mitteilung weiter. Jedoch konnte der Mann keinen Führerschein vorzeigen, da er keine Fahrerlaubnis besaß. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und stellten die Autoschlüssel sicher, um eine Weiterfahrt zu verhindern.

Fahrradfahrer in Wasbüttel fährt alkoholisiert gegen einen Poller

Zu einem Unfall unter Alkoholeinfluss kam es ebenfalls am späten Donnerstagabend in Wasbüttel. Die Polizei informiert, dass ein 54-Jähriger mit seinem Fahrrad gegen einen Poller in einer Einmündung fuhr und daraufhin stürzte. Er zog sich Verletzungen im Gesicht zu und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Eine zuvor durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,54 Promille. Auch gegen den 54-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Update zu Lauben-Einbrüchen: Mountainbike in Wagenhoff gefunden

Beamte der Polizei Wesendorf haben am vergangenen Samstag in Wagenhoff ein Mountainbike sichergestellt und suchen nun die Eigentümerin oder den Eigentümer. Das Rad wurde an der Wesendorfer Straße ohne eine Sicherung abgestellt, informiert die Polizei. Möglicherweise steht das Rad im Zusammenhang mit den Diebstählen aus Lauben und Schuppen am Wochenende 13. und 14. Mai.

Das sichergestellte Fahrrad in Wesendorf. Hängt der Fun mit den Einbrüchen in Lauben und Schuppen am vergangenen Wochenende zusammen? Foto: Polizei Gifhorn

Das Rad ist von der Marke Bulls, Modell Sharptail Street und in weiß lackiert. Der Sattel ist auffällig beschädigt. Hinweise zu der Eigentümerin oder dem Eigentümer nimmt die Polizei Wesendorf unter (05376) 976560 entgegen.

