Gifhorn: Mehrere Diebstähle aus Lauben

Gifhorn. Die Polizei ermittelt in mehren Einbrüchen in Lauben, Schuppen und Carports. Bislang ist keine Summe des Diebesguts bekannt.

In Gifhorn ist es am Wochenende zu mehreren Einbrüchen gekommen. Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild)

Am vergangenen Wochenende ist es zu mehreren Diebstählen aus Lauben, Schuppen und Carports gekommen. Laut Polizeimitteilung waren einer oder mehrere Täter beteiligt. Sie brachen auf Grundstücken an der Westerfeldstraße in Gamsen, der Holzgasse in Kästorf sowie der Wesendorfer Straße und dem Meisenweg in Wagenhoff ein. Aus den teils unverschlossenen Räumlichkeiten wurden überwiegend Werkzeuge wie Akkuschrauber und Sägen entwendet, heißt es weiter. Die Täter hebelten auch Türen auf.

Den Gesamtwert des Diebesguts kann die Polizei Gifhorn bislang nicht nennen. Sie nahm die Ermittlungen auf. Zeugen melden sich unter (05371) 9800.

