Bienenseuche Bienen im Kreis Gifhorn an Amerikanischer Faulbrut erkrankt

Bei Bienenvölkern eines Imkers in der Gemeinde Tiddische wurde die Amerikanische Faulbrut festgestellt, wie der Landkreis Gifhorn mitteilt. Bei dieser Erkrankung werden die Larven der Bienen infiziert und sterben ab. Daher sterben auf Dauer auch die betroffenen Bienenvölker ab, da keine Brut nachwachsen kann. Die Amerikanische Faulbrut ist eine anzeigepflichtige Tierseuche nach dem Tiergesundheitsgesetz.

Der Landkreis Gifhorn hatte daher rund um den betroffenen Bienenstand einen Sperrbezirk eingerichtet, um eine Verschleppung der Tierseuche zu verhindern. Im betroffenen Gebiet dürfen die Bienenvölker nicht mehr ersetzt werden. Lebende und tote Bienen, Waben, Wabenteile, Wabenabfälle, Wachs und Futtervorräte dürfen nicht aus den Bienenständen herausgebracht werden. Bienenvölker dürfen auch nicht in den Sperrbezirk hineingebracht werden.

Bienenvölker müssen amtlich untersucht werden

Alle Bienenvölker der Imker in diesem Gebiet müssen, soweit das noch nicht erfolgt ist, amtlich untersucht werden. Weiterhin müssen alle Imker mit Völkern in diesem neu ausgewiesenen Gebiet diese unter Angabe der Zahl und des genauen Standortes der Völker bei der Abteilung Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung des Landkreises, Schloßplatz 1 in Gifhorn, schriftlich oder telefonisch unter (05371) 82391 melden.

Lesen Sie auch:

Auch außerhalb der im Landkreis Gifhorn vorhandenen Sperrgebiete weist der Landkreis Gifhorn auf die dauerhafte Verpflichtung aller Imker hin, alle Bienenstände im Landkreis Gifhorn erfassen zu lassen. Hierzu müssen die Imker ihre Bienenvölker unter Angabe der Zahl und des Standortes dem Veterinäramt des Landkreises Gifhorn mitteilen. Eine Registriernummer für den Standort wird dann ausgegeben. In der Vergangenheit sei festgestellt worden, dass ein Teil der Imker dieser Verpflichtung nicht nachgekommen sei. Ein Verstoß gegen diese Verpflichtung zur Meldung der Bienenvölker stelle nach der Bienenseuchenverordnung eine Ordnungswidrigkeit dar und werde mit einem Bußgeld geahndet.

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: Hier kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de