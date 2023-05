Verletzte bei mehreren Unfällen im Landkreis Gifhorn

Gifhorn. Bei Meine und in Wilsche hat es am Mittwoch gekracht. In Wesendorf gab es eine Unfallflucht. Der Polizei-Überblick für den Landkreis Gifhorn.

Mehrere Unfälle gab es in den vergangenen Tagen in Gifhorn.

Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von etwa 13.000 Euro sind Folgen eines Verkehrsunfalls auf der Bundesstraße 4 bei Meine am Mittwochmorgen. Ein 29-Jähriger fuhr nach Angaben der Polizei mit seinem Mercedes-Benz Vito gegen zehn Uhr in Richtung Braunschweig. Nach ersten Ermittlungen bemerkte er vor der Ortschaft Meine einen verkehrsbedingten Rückstau nicht rechtzeitig und fuhr trotz Bremsung auf einen Audi A4 am Stauende auf.

In dem Audi saß ein 38-Jähriger, an das Fahrzeug war ein Anhänger angehängt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi auf einen davorstehenden Volkswagen Touran geschoben, in dem sich eine 60-Jährige befand. Sowohl die 60-Jährige, als auch der 38-Jährige wurden leicht verletzt. Der Mercedes-Benz und der Audi samt Anhänger waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der etwa einstündigen Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, es kam zu langem Rückstau in beide Richtungen.

Unfall beim Wenden: 85-Jähriger übersieht Auto – verletzt

Ein weiterer Unfall mit einer verletzten Person als Folge hat sich am Mittwoch in Wilsche ereignet. Ein 85-Jähriger wendete seinen Volkswagen Tiguan gegen 15.20 Uhr in einer Grundstückseinfahrt am Gifhorner Weg. Beim Einfahren auf die Straße übersah er nach ersten Erkenntnissen einen Volkswagen Passat, der in Richtung Ortsmitte fuhr. In diesem befanden sich der 28-jährige Fahrer, dessen Kleinkind und ein 29-jähriger Bekannter. Durch den Unfall wurde der 85-Jährige leicht verletzt, er wurde vor Ort durch Rettungssanitäter behandelt und musste nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Die Insassen des Passats blieben unverletzt. Die beiden Autos waren allerdings nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Verkehrsunfallflucht in Wesendorf

Bereits am Sonntag der vergangenen Woche ist es in Wesendorf zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Die 45-jährige Geschädigte parkte ihren schwarzen Peugeot in einer Hofeinfahrt im Dahlienweg. Zwischen 15 und 16.45 Uhr fuhr ein bislang unbekanntes Auto vermutlich rückwärts in die Hofeinfahrt und beschädigte dabei den Peugeot. Anschließend verließ der Fahrer oder die Fahrerin den Unfallort, ohne den entstandenen Schaden bei der Polizei oder der Geschädigten anzuzeigen. Die Polizei Wesendorf sucht hierzu Zeugen, Hinweise werden unter (05376) 976560 entgegengenommen.

