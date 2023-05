Gifhorner Mini-Kicker-Turnier beginnt am Donnerstag

Vom 11. bis 14. Mai veranstaltet die Stadt Gifhorn wieder das beliebte Mini-Kicker-Turnier auf dem Marktplatz. Rund 1000 Kinder werden an den vier Tagen aktiv dabei sein.

Am Donnerstag und Freitag spielen jeweils ab 9 Uhr zunächst die Teams verschiedener Grundschulen gegeneinander. An den Nachmittagen sowie am Samstag und Sonntag sind dann die Vereine an der Reihe.

Neben den Fußballspielen der Kids wird für die Zuschauenden auch ein buntes Rahmenprogramm geboten, teilt die Stadt Gifhorn mit. Unter anderem wird Alexander Paes mit der „SportStation“ vor Ort sein, die AOK präsentier sich mit Info-Ständen und auch VfL-Maskottchen Wölfi hat sich angekündigt. Moderiert wird das Mini-Kicker-Turnier von Karsten Hoffmann. Unterstützt wird das Turnier wieder von den Breitensportlern des SV Gifhorn.

Der sportliche Einsatz der Kinder wird außerdem belohnt: Insbesondere dank der vielen, langjährigen Sponsoren erhalten alle teilnehmenden Kinder in diesem Jahr einen Fußball, je eine Freikarte für die Allerwelle und den VfL sowie die BraWo McArena.

red

