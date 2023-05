Brandserie im Landkreis Gifhorn – Mann räumt zwei Taten ein

Zwischen Mitte Oktober 2022 und Anfang März 2023 haben im Landkreis Gifhorn mehrere Autos gebrannt. Die Gifhorner Polizei und die Staatsanwaltschaft Hildesheim verkünden nun einen Ermittlungserfolg zu dieser Brandserie: Ein 25-jähriger Verdächtiger aus dem Kreisgebiet habe zwei Taten eingeräumt. Dabei handelt es sich um ein Feuer in der Gutsstraße in Isenbüttel (Mitte Oktober) und um einen Brand in der Wilhelmstraße in Gifhorn (am 7. März).

Die Ermittler ordnen ein halbes Dutzend Autobrände der Serie zu. Der Verdacht gegenüber dem 25-Jährigen habe sich durch die „kriminalistische Arbeit“ erhärtet. Die Staatsanwaltschaft hatte daraufhin beim zuständigen Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss beantragt. Die Polizei durchsuchte anschließend die Wohnung des Mannes.

25-Jähriger aus Kreis Gifhorn räumt zwei Autobrände ein

Bei den Vernehmungen räumte er dann die wohl erste und letzte Tat der Serie ein. Aus ermittlungstaktischen Gründen und mit Blick auf das zu den anderen Taten fortgeführte Strafverfahren könnten zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Details zu den Ermittlungsverfahren veröffentlicht werden, heißt es in der Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. „Da keine Haftgründe bestanden, wurde der 25-Jährige nach den jeweiligen Vernehmungen aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.“

red

