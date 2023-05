Gifhorner Kinderschutzbund sucht ehrenamtliche Mitarbeiter

Es war laut im Kinderhaus: das Netzwerk Familienförderung hat seine Paten, Patenkinder und deren Geschwister zu einem Trommelworkshop eingeladen. Elisabeth Dirksmeyer, Heilpraktikerin und leidenschaftliche Trommlerin, brachte 13 Djemben und viele andere Rhythmusinstrument mit in den KSB. Mit viel Spaß wurde ausprobiert, sich aufeinander eingestimmt, mal laut, mal leise, langsam oder schnell. Jede Djembe hat ihren eigenen Klang, jede Trommlerin und jeder Trommler einen anderen Anschlag. Die Gruppe der 9 bis knapp über 70-Jährigen lernte verschiedene Anschläge wie Bass, Ton und Slap kennen und so war der gemeinsame Groove schnell gefunden. Zum Ende war ein kleines Stück mit Intro, Bratkartoffeln und Rakete entstanden.

Das Netzwerk Familienförderung - Patenschaften für Kinder sucht immer wieder aktive Menschen, die ehrenamtlich einmal wöchentlich mit einem Kind Zeit verbringen möchten. Angeboten wird was beiden Seiten Spaß macht, dazu gehört zum Beispiel Fußball spielen, Fahrradfahren, gemeinsam essen, basteln, ins Museum oder Schwimmen gehen. Manchmal auch Hausaufgaben betreuen, lesen, rechnen und schreiben üben.

Sozialpädagogische Fachkräfte bieten Treffen an

Suchen Sie eine besondere ehrenamtliche Betätigung? Haben Sie Zeit und Interesse, sich verlässlich mit einem förderbedürftigem Kind zu beschäftigen? Das Netzwerk Familienförderung ist ein selbstständiges Angebot des Kinderschutzbundes Gifhorn. Ehrenamtliche sozialpädagogische Fachkräfte bieten eine Einführung sowie Erfahrungsaustausch in regelmäßigen Treffen an. Nähere Informationen erhalten Interessierte im Kinderschutzbund, in der Winkeler Straße 2b in Gifhorn, oder unter der Telefonnummer (05371)51919.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de