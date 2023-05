Stadtentwicklung: Gifhorner Bürger können sich beteiligen

Im Anschluss an das Forum besteht bis 30. Mai auch noch die Möglichkeit, der Stadtverwaltung weitere Beiträge und Anmerkungen schriftlich an stadtplanung@stadt-gifhorn.de zukommen zu lassen.

Die Erarbeitung des Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) für die Stadt Gifhorn geht in die nächste Runde. Auf der Agenda steht die Entwicklung eines Leitbildes, dass wichtige Ziele und Schwerpunkte für die Stadtentwicklung der kommenden Jahre definieren soll. Die Stadtverwaltung lädt alle Interessierten ein, sich an der Entwicklung dieses Leitbildes zu beteiligen und veranstaltet dafür am 11. Mai um 17.30 Uhr das „Leitbildforum“ im FBZ Grille, in der Ludwig-Jahn-Straße 12, in Gifhorn.„Leitbildentwicklung – das klingt auf den ersten Blick natürlich etwas trocken. Was wir hier mit den Bürgerinnen und Bürgern entwickeln wollen, ist aber nicht viel weniger, als ein konkreter Fahrplan für die Zukunft der Stadt. Gemeinsam wollen wir festlegen, in welche Richtung sich Gifhorn entwickeln soll und auf welche Themen wir uns in der Stadtverwaltung dafür besonders konzentrieren sollen.“, erläutert Bürgermeister Matthias Nerlich.

Basis des Leitbildes sind Bestandsaufnahmen und Bürgerbefragungen

Zur Vorbereitung des Forums wurden vom beauftragten Planungsbüro und der Stadtverwaltung Vorschläge für ein solches Leitbild erarbeitet. Als Basis diente die erfolgte Bestandsaufnahme, inklusive der durchgeführten Bürgerbefragungen zur Zukunft Gifhorns. Beim Termin am 11. Mai wird der Arbeitsstand zunächst kurz vorgestellt. Im Anschluss können sich die Teilnehmenden an verschiedenen Thementischen aktiv beteiligen. In kleinen Gruppen soll gemeinsam über die Vorschläge diskutiert werden und eigene Ideen können eingebracht werden. Die Anmerkungen werden gesammelt und fließen dann in die finale Erarbeitung des Leitbildes ein.

„Für uns ist die öffentliche Beteiligung ein ganz wichtiger Teil des Konzeptes“, so Maike Klesen, Fachbereichsleiterin Stadtentwicklung bei der Stadt Gifhorn. „Das ISEK soll für viele Jahre Bestand haben, deshalb ist es so wichtig, dass sich möglichst viele unterschiedliche Menschen in der Stadt daran beteiligen. Wir freuen uns deshalb besonders, wenn Jung und Alt gemeinsam ins Gespräch kommen. Deswegen haben wir uns als Veranstaltungsort dieses Mal auch bewusst für das Freizeit- und Bildungszentrum Grille entschieden. Es ist eine tolle und einfache Möglichkeit, seine Stadt aktiv mitzugestalten“.

Ab Sommer sollen konkrete Projekte erarbeitet werden

Im Anschluss an das Forum besteht bis 30. Mai auch noch die Möglichkeit, der Stadtverwaltung weitere Beiträge und Anmerkungen schriftlich an stadtplanung@stadt-gifhorn.de zukommen zu lassen. Danach wird das Leitbild der Politik zur Beratung vorgestellt. Gibt diese ihr ok, beginnt ab Sommer dann die heiße Phase: Die Erarbeitung konkreter Projekte und Maßnahmen. Auch hier sind alle Gifhornerinnen und Gifhorner und Interessierten dann wieder gefragt.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de