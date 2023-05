So stellen sich KI-Programme die Stadt Gifhorn vor

Außerirdische in Gifhorn, Straßen voller Müll und zerbrochene Mühlen im Museum – Vorsicht! Diese Bilder können verstörend wirken. Das passiert nämlich, wenn man KI-Computerprogramme mit Begriffen aus der Südheide füttert.

Eins ist sicher: Diese Bilder haben Sie noch nie vorher in Ihrem Leben gesehen. Sie sind einmalig. Aber sie kommen Ihnen doch vertraut vor: Fachwerkhäuser an einer Fußgängerzone, Windmühlen, Ziegen. All das sieht irgendwie nach Gifhorn aus – ist es aber nicht. Obendrein kommen die Bilder mal im Stil von Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer oder Salvador Dali daher. War da ein Künstler am Werk?

Windmühlen sehen merkwürdig zerbrochen aus

Oder ein krankes Hirn? Denn gleichzeitig sehen die Windmühlen merkwürdig zerbrochen aus, abartig gestaltet, jedenfalls nicht funktionsfähig. Auch die dargestellten Autos sind zwar als solche erkennbar – anhand der Räder an einem Blechkleid – aber scheinen irgendwie aus einer Parallelwelt zu stammen, in der Volkswagen, Daimler und BMW Fremdwörter sind. Apropos Schrift: Auch die ist nie erkennbar.

So stellen sich KI-Computer die Stadt Gifhorn vor So stellen sich KI-Computer die Stadt Gifhorn vor Bildprogramme mit Künstlicher Intelligenz berechnen solche Fotos aus wenigen Begriffen wie "Gifhorn, Stadt der Mühlen und Ziegen". Ein paar weitere Parameter wie "Aliens", "Müll" oder "im Stil von ..." erledigen den Rest. Die Ergebnisse sind verblüffend. Foto: Reiner Silberstein

Des Rätsels Lösung ist: Alle Bilder zu diesem Artikel sind keine menschengemachten Bilder und schon gar keine Fotografien der Wirklichkeit, sondern von Computerprogrammen mit Künstlicher Intelligenz berechnet worden. Und zwar lediglich nach Eingabe weniger Begriffe, die mit unserer Kreisstadt zu tun haben – jeder kann es selbst ausprobieren.

Es gibt mittlerweile mehrere Programme, die im Internet kostenlos zur Verfügung stehen. Ein sehr einfach zu bedienendes ist zum Beispiel Dall-E vom Unternehmen Open-AI, das Microsoft in seiner Suchmaschine Bing integriert hat (www.bing.com/images/create). Wenn Sie dort einfach mal „Gifhorn“ eingeben, erhalten sie in wenigen Sekunden neu berechnete Bilder, die einer Kleinstadt wie unserer schon sehr ähnlich sehen: lauter zwei- bis dreistöckige Häuser, teils mit Fachwerk.

Programme werden mit großen Datenbanken trainiert

Dall-E ist dafür mit einer großen Datenbank von Bildern mit Textbeschreibungen trainiert worden. Das Programm verwendet keine echten Fotos aus Gifhorn, aber scheint zumindest zu wissen, wie die Optik dieser Stadt in etwa ist. Noch besser werden die Ergebnisse, je mehr Begriffe man eingibt: zum Beispiel „Gifhorn, Stadt der Ziegen und Windmühlen“ oder Phrasen wie „von oben gesehen“.

In der Regel bekommt man nun fotorealistische, idyllische Bilder, die im Mühlenmuseum entstanden sein könnten. Möchten Sie es künstlerisch oder gar abstrakt, dann fügen Sie noch etwas hinzu wie „im Stil von Picasso“, „Bauhaus“ oder „impressionistisch“. Nicht böse sein, wenn den Windmühlen mal ein Flügel fehlt oder die Häuser merkwürdig abgebrochen wirken. Der Computer kennt die wahre Funktion dieser Gebäude nicht, sondern fügt einfach Elemente anderer Bilder aus der Datenbank zusammen und gestaltet sie neu.

KI vermischt die Außerirdischen mit den Ziegen

Bei der Texteingabe sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Es lassen sich auch Angaben wie „Straße voller Blumen“, „… Müll“, „… Gummibärchen“ oder „… Aliens“ machen. Dann kann es auch schon mal passieren, dass die KI die Außerirdischen mit den Ziegen vermischt – und letztere glühende Augen bekommen. Kindgerechter sind da schon Varianten, die man mit dem Zusatz „erbaut aus Legosteinen“ erstellt.

Die meisten dieser Bilder wird auch ein Laie schnell als plumpe Fälschungen entlarven. Aber man ahnt, welches Potenzial in dieser Art der Bilderstellung steckt und was in Zukunft noch möglich ist. Auch für die Vergangenheit hält die Künstliche Intelligenz Bonbons parat. Denn mit dem Datenbankwissen und den schnellen Rechenkünsten lassen sich auch ganz leicht alte Schwarzweiß-Aufnahmen nachkolorieren. Sie erinnern sich an die Aufnahmen aus Gifhorns alter Konservenfabrik, über die unsere Zeitung kürzlich berichtete? In unserer Galerie lassen sich die Innenansichten erstmals in Farbe bestaunen. Ob die Farben damals wirklich so waren, lässt sich allerdings auch für die KI nicht nachvollziehen.

Beispielprogramme

Weitere Artikel zum Thema KI

