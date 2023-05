Erster Christopher Street Day in Gifhorn soll Ängste nehmen

Die Mitglieder des Queeren Netzwerks in Gifhorn waren in der Vergangenheit schon bei Christopher Street Days in anderen Städten vertreten – wie hier in Braunschweig.

Gifhorn soll seinen eigenen Christopher Street Day (CSD) bekommen – am Samstag, 8. Juli, ist es soweit. Dann wollen Menschen mit einer anderen sexuellen Orientierung oder anderer Geschlechtsidentität auch in der Kreisstadt für ihre Rechte und Freiheiten demonstrieren. Der Vorsitzende des Queeren Netzwerkes, Dominik Ruder, sagt, warum das auch in Gifhorn wichtig ist.

Im Grunde war ein CSD von Anfang an eins der Vereinsziele beim Netzwerk, sagt Ruder: „Zur gelebten queeren Kultur gehört auch ein Christopher Street Day.“ Solche Demonstrationen in aller Welt erinnern an den großen Aufstand gegen die Polizeiwillkür gegen Homosexuelle und andere sexuellen Minderheiten am 28. Juni 1969 in New York.

„Den Christopher Street Day braucht es unbedingt“

Polizeiwillkür steht bei Gifhorns Queer-Gesellschaft nicht auf der Agenda. Aber, so Ruder: „Den Christopher Street Day braucht es unbedingt.“ Einmal mit politischen Zielen: Auch die Gifhorner wollen darauf aufmerksam machen, dass die Partnerin einer Mutter gegenüber dem Kind nicht automatisch die gleichen Rechte hat und dass man sein Geschlecht im Ausweis immer noch nicht selbst bestimmen darf.

Zum anderen seien die Mitglieder des Queeren Netzwerks auch heute noch Diskriminierungen ausgesetzt. „Wir hatten Stress mit Freikirchen und Rechten. An unseren Ständen gab es Sprüche, von denen man denkt, die gäbe es gar nicht mehr.“ Deswegen sei auch ein Schutzraum wie das Spektrum in der Torstraße so wichtig – aber gerade der stehe bei der Finanzierung immer noch auf wackeligen Füßen. „Der Landkreis hat seine Unterstützung auf die Hälfte gekürzt“ (7500 Euro pro Jahr bei mehr als 30.000 Euro Ausgaben).

„Die Jugendlichen wissen nicht, wie es hier weitergeht“

Dana Holicki, die Gruppenleiterin des Schlau-Projekts weiß: „Die Jugendlichen stehen Ängste aus, sie wissen nicht, wie es hier weitergeht.“ Sie habe regelmäßige Besucherinnen und Besucher mit Tränen in den Augen vor sich gehabt – „sie dachten, wir müssen dicht machen“. Soweit sei es noch nicht, sagt Ruder – es gebe ja noch Spenden. Aber man wollte die Bildungs- und Beratungsangebote ja auch noch ausbauen – dafür sollte ab Sommer auch eine Bundesfreiwillige oder ein -freiwilliger eingestellt werden. „Wir finden, daran sollte sich die öffentliche Hand beteiligen.“

Landrat Tobias Heilmann übernimmt die Schirmherrschaft

Der CSD könne aber noch mehr, als auf Missstände hinzuweisen: „Das Zusammengehörigkeitsgefühl wächst. Das ist ein krasses Gefühl“, so Ruder. Die Teilnehmer sähen, dass sie nicht allein sind, zudem stellten sich noch Menschen dazu, die ihre Solidarität ausdrücken. „Das gibt Sicherheit, man fühlt sich wohl. Und das Gefühl ist noch besser, wenn dies in deiner Heimatstadt geschieht.“ Eine Solidaritätszusage gibt es schon: Landrat Tobias Heilmann übernimmt die Schirmherrschaft.

Die Gifhorner wollen am 8. Juli, 13 Uhr, mit einem Umzug durch die Kernstadt feiern, ein Zugwagen mit Musik fährt vom Schützenplatz aus vorweg, die Teilnehmer gehen zu Fuß. Am Ziel, dem Brunnen in der Fußgängerzone, sind Kundgebungen und ein Straßenfest mit Ständen und Streetfood-Wagen geplant. Weitere Informationen zu den Details und Anmeldungen für Unterstützer, Helfer und Mitläufer im Internet unter: www.queeres-netzwerk-gf.de/csd/

