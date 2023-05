Wesendorf. Die Polizei wollte in Wesendorf einen Motorradfahrer kontrollieren. Es endete in einer Verfolgungsjagd. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In Wesendorf kam es am Montag zu einer Verfolgungsjagd: der flüchtige Motorradfahrer wird noch immer gesucht.

Polizei Gifhorn Verfolgungsjagd in Gifhorn: Polizei sucht Zeugen

Zwei Polizeibeamte haben am Montag versucht, einen Motorradfahrer zu kontrollieren, der mit überhöhter Geschwindigkeit in Gifhorn unterwegs war. Es endete in einer Verfolgungsjagd. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 12.15 Uhr fiel zwei Beamten der Polizei Gifhorn in Wesendorf ein Motorrad auf, das mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Die Beamten entschlossen sich dem Bericht zufolge zu einer hund verfolgten das Motorrad zunächst auf der Goethestraße. Als der Fahrer das bemerkte, beschleunigte er und verstieß gegen mehrere Verkehrsvorschriften, um sich der Kontrolle zu entziehen.

Die Beamten hatten den Angaben der Polizei zufolge zu dem Zeitpunkt bereits Blaulicht eingeschaltet und den Fahrer über den Außenlautsprecher zum Anhalten aufgefordert. Über Waldwege beim Friedhof Wesendorf gelang dem Raser schließlich die Flucht, wobei es zur Gefährdung von zwei Fußgängern kam, wie die Polizei berichtet.

Flüchtiger Fahrer gesucht – Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei Wesendorf hat die Ermittlungen unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer werden unter der Telefonnummer 05376 976560 entgegengenommen.

Er trug laut Polizeibericht eine dunkle Jogginghose, einen schwarzen Kapuzenpullover der Marke „Amstaff“ mit großem, auffälligem Aufdruck in roter und weißer Farbe sowie einen schwarzen Helm und darunter eine Brille. Das Motorrad sei in silberner Farbe lackiert und hätte schwarze Anbauteile. Das angebrachte Kennzeichen aus dem Landkreis Gifhorn sei nicht für das Fahrzeug ausgegeben.

