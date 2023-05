Gifhorn: Trickbetrüger täuschen Senioren mit falschem Gewinnspiel

Gifhorn. Trickbetrüger haben bei einer Seniorin in Gifhorn versucht, mit dem „Gewinnversprechen“ Geld zu erbeuten. Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche.

Eine 81-Jährige ist am Dienstag Opfer des sogenannten „Gewinnversprechens“ geworden. Das teilte die Polizei Gifhorn am Donnerstag mit. Beim „Gewinnversprechen“ handele es sich um eine Betrugsmasche, bei der die Täter telefonisch mitteilen, man hätte bei einem Gewinnspiel gewonnen und eine Gegenleistung verlangen, wie eine Gebühr oder Steuer für die Gewinnauszahlung oder den Anruf bei einer kostenpflichtigen Telefonnummer.

Wie es im Polizeibericht heißt, rief am Dienstag ein Mann bei der 81-jährigen Frau an und erklärte, sie habe 18.000 Euro gewonnen. Um das Geld zu bekommen, müsste sie jedoch 900 Euro zahlen. Bei der 81-Jährigen seien schnell Zweifel an der Richtigkeit des Anrufs aufgekommen. Sie beendete laut Polizeiangaben das Telefonat und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Wie die Betrugsmasche funktioniert

Die Polizei Gifhorn weist daraufhin, dass die Zielgruppe der Täter zumeist ältere Menschen sind. Die Betrüger sind demnach geschult und geben teilweise vor, im Auftrag von Notaren anzurufen. Diese könne man zurückrufen, die Nummer werde von den Betrügern diktiert. Sie fordern Geldbeträge per Überweisung, per Abholer oder Prepaid-Karte. Es wird mit Konsequenzen, beispielsweise einer Strafanzeige gedroht, werde der geforderte Betrag nicht beglichen.

Tipps der Polizei

Die Polizei rät dazu, Fremden keine Geldbeträge zu zahlen oder auf Aufforderung eine gebührenpflichtige Nummer anzurufen. Außerdem: keine Zusagen am Telefon geben, unberechtigte Forderungen zurückweisen und keine persönliche Daten weitergeben wie Telefonnummer, Adresse, Kontodaten oder Kreditkartennummer. Ein weiterer Hinweis der Polizei: Wer an keinem Gewinnspiel teilgenommen hat, kann auch nichts gewonnnen haben.

