„Unbelehrbare 30-Jährige“ aus Raum Gifhorn landet in Zelle

Hildesheim. Eine Frau aus dem Kreis Gifhorn hat in einer Hildesheimer Klinik für Aufregung gesorgt. Sie schrie Polizisten an, drohte einer Beamtin mit dem Tod.

Eine Frau aus dem Landkreis Gifhorn hat die Nacht zu Mittwoch in einer Gewahrsamszelle in Hildesheim verbracht. Das berichtet die dortige Polizei. (Symbolbild)

Die „Beharrlichkeit“ einer 30-jährigen Frau aus dem Raum Gifhorn hat am Dienstagabend dazu geführt, dass sie die Nacht in einer Gewahrsamszelle der Hildesheimer Polizei verbracht hat. So berichtet es die Polizei. „Zudem zieht ihr Verhalten auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich“, heißt es weiter. Die Hildesheimer Beamten fertigten Anzeigen wegen Hausfriedensbruch, Bedrohung und Beleidigung von Polizeibeamten.

Gegen 21 Uhr war eine Polizeistreife zur Notaufnahme eines Hildesheimer Krankenhauses gerufen worden. Die 30 Jahre alte Frau weigerte sich wiederholt, die Klinik zu verlassen – obwohl sie Hausverbot im Krankenhaus hat. Auch der Aufforderung der Polizei kam die Frau nicht nach, weshalb sie aus dem Gebäude geführt wurde.

Frau aus Landkreis Gifhorn brüllt Polizisten an – und droht mit dem Tod

„Währenddessen brüllte die 30-Jährige laut herum und beleidigte die Einsatzkräfte mit diversen Kraftausdrücken.“ Eine Beamtin bedrohte sie zudem mit dem Tod. Die Frau erhielt daraufhin einen Platzverweis. Bei Nichtbefolgung wurde ihr eine Ingewahrsamnahme angedroht.

Offenbar schenkte die Frau der Androhung keinen Glauben und erschien kurz darauf wieder in den Räumen der Notaufnahme, was in letzter Konsequenz dazu führte, dass die Frau die Nacht auf der Wache verbrachte. Am frühen Mittwochmorgen durfte sie wieder gehen.

