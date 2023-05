Tanzen: Top-Event im Breitensport startet in Triangel

Triangel. Die Niedersächsische Breitensportserie im Tanzen startet am Samstag, 6. Mai, um 14 Uhr in Triangel.

Breitensport auf Niedersachsen-Niveau: Die Tanzsparte des SV Triangel bietet ein Top-Event am Samstag, 6. Mai, von 14 bis 17 Uhr an. Die Niedersächsische Breitensportserie beinhaltet vier Wettbewerbe – einschließlich der Endveranstaltung. Die Auftaktveranstaltung wurde in diesem Jahr an die Triangeler Tanzsparte vergeben und findet in der Sport- und Freizeitstätte, Hasenbuschweg 50, in Triangel statt.

Es werden jeweils im Erwachsenenbereich Standardtänze (Langsamer Walzer, Tango, Quickstep) und Lateintänze (Cha Cha, Rumba, Jive) durchgeführt. Hier werden getrennt Standard- und Lateintänze absolviert. Je nach Anzahl an Meldungen gibt es mindestens zwei Durchgänge. Die Triangeler Tanzsparte hofft auf großen Zuspruch sowohl an Tänzern als auch an Zuschauern.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de