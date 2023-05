Gifhorner Mc Fitti gewinnt gegen Henssler im Tubenpressen

Gifhorn. Der Rapper gewann Sonntag zusammen mit Steven Gätjen, Papis Loveday und Jamila Rowe in der Vox-Sendung „Grill den Henssler“ – Das war sein Rezept.

Foto: Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas / Foto Seven Sport, Pervin Inan-Se

Der aus Gifhorn stammende MC Fitti war am Sonntag zu Gast im TV-Sender Vox bei "Grill den Henssler".

Der Deutschrapper aus Gifhorn hat es geschafft: „Ich habe den Henssler gegrillt“, verkündet Mc Fitti stolz in seinem Instagram-Account. Bei der Sendung „Grill den Henssler“ Folge 2, die am Sonntag auf Vox ausgestrahlt wurde, hat er den Promikoch knapp geschlagen – mit Tubensenf und Garnelen.

„Ich mag ihn selber, aber es musste sein“, so der aus Gifhorn stammende Musiker Mc Fitti über seinen Konkurrenten Steffen Henssler, „es musste unbedingt erledigt werden.“ Dazu gibt es auf Instagram ein stolzes Foto des Winner-Teams: Neben MC Fitti standen am Sonntag noch Steven Gätjen, Papis Loveday und Jamila Rowe am Herd.

Den ersten Punkt gegen den TV-Koch holte der Gifhorner und bekennende Bockwurstfan beim Lerminator-Duell: Der Senf sprühte förmlich aus der Tube. „Du bist ein Tier!“, lobte ihn sein Team. Moderatorin Laura Wontorra staunte über Fittis „Mega-Technik“.

Dann stand Mc Fitti Henssler gleich bei der Vorspeise gegenüber. Sein Plan: Garnele mit Bacalhau-Praline und Paprikasauce. Sein Konkurrent bezweifelte allerdings, dass die Idee aus dem Hirn des Musikers stammt. Henssler: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass Mc Fitti zuhause Bockwurst mit Bacalhau macht.“

Mc Fitti überzeugte mit frittierten Fisch-Kartoffel-Bällen

Doch der Gast-Rapper überzeugte mit seinen frittierten Fisch-Kartoffel-Bällen, die er mit Sonnenbrille quasi blind zauberte. Er hatte aber auch Hilfe von Koch-Coach Hans Neuner, der lauthals Anweisungen aus der Trainerzone gab („Fitti, konzentrier’ dich auf die Arbeit, nicht so viel ‘rumlabern!“). Die Freude war groß, auch wenn sich der Gifhorner fast die Hand an der Pfanne verbrannt hätte und die Küche voller Ölspritzer war („zu Hause hätte ich Ärger gekriegt!“).

„Ein absolut gelungener Teller“, lobte Jurymitglied Reiner Calmund, „ich habe noch nie so guten Bacalhau gegessen.“ Doch den von Henssler fand er noch schmackhafter, auch wenn Jurykollegin Ina Zarrella mäkelte, dessen Praline sei eher ein Püree. Die Entscheidung gab schließlich Christian Rach, dem die „hervorragende Paprikasauce“ und die Optik zusagten. Fitti gewann knapp mit 25:24 Punkten.

Am Ende siegten die Promis mit 94 zu 89 Punkten, auch wenn Steven Gätjen beim Dessert versagte.

