Gifhorn misst Verkehrsaufkommen in der Stadt

Gifhorn. Die Verwaltung will Informationen über einzelne Straßenabschnitte erhalten. An diesen Straßen sind die Zählungen vorgesehen.

Aktuell nimmt die Stadt Gifhorn wieder Verkehrserfassungen im Stadtgebiet mittels eines Messgeräts vor – das teilt die Verwaltung in einer Notiz von Freitag mit.

In den vergangenen Wochen habe man damit bereits in der Wolfsburger Straße und im Eyßelheideweg begonnen. Zurzeit finden Messungen in der Alfred-Bessler-Straße und Jägerstraße statt. Weitere Messungen an verschiedenen Standorten seien in den kommenden Wochen vorgesehen.

Messungen finden regelmäßig im Frühjahr und Sommer statt, um nähere Informationen über einzelne Straßenabschnitte zu erhalten, heißt es in der Pressemitteilung. Über die Ergebnisse der Auswertung werde zu gegebener Zeit in den politischen Gremien berichtet.

