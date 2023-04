Balou sucht ein neues Zuhause in Gifhorn und Umgebung

Balou kam durch das Veterinäramt zum Tierschutzverein Gifhorn und Umgebung, da er nach dem Niedersächsische Gesetz über das Halten von Hunden (NHundG) als gefährlich eingestuft wurde und die Vorbesitzer die Auflagen nicht erfüllen konnten. Anfangs reagierte der sensible Rüde bei fremden Menschen zunächst skeptisch und unsicher und hatte gelernt, durch Bellen und Knurren diese auf Abstand zu halten.

Inzwischen ist Balou im Training ein richtiger „Streber“ und hat gemerkt, dass auch fremde Menschen spannend und nett sein können – und vielleicht sogar ein Keks für ihn herausspringt. Balou hat seinen Wesenstest mit Bravour bestanden und wartet nun auf ein neues Zuhause.

„Der anhängliche Rüde hat viel bei uns gelernt und gibt die Führung dankbar an seine Menschen ab. Er möchte einfach nur gefallen und alles richtig machen. Dennoch müssen seine neuen Halter alle Auflagen erfüllen, die zur Haltung eines eingestuften Hundes erforderlich sind“, erklärt Tierheimleiterin Stefanie Söchtig und ergänzt: „Bei Interesse klären wir in einem persönlichen Gespräch gerne darüber auf. Balou ist ein toller, einfach zu führender Begleiter, der eine zweite Chance verdient hat und es lohnt sich, seinen liebevollen und treuen Charakter kennenzulernen.“ Interessierte melden sich unter der Rufnummer (05374) 4434 oder per E-Mail an info@tierschutzgifhorn.de.

