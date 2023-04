Gifhorn. Queeres Netzwerk Gifhorn lädt zum CSD in die Gifhorner Innenstadt ein, um für sich und für Vielfalt einzustehen. Der Umzug startet um 13 Uhr.

In Wolfsburg gab es ihn schon – nun kommt der Christopher Street Day auch nach Gifhorn.

Veranstaltung Christopher Street Day: In Gifhorn wird es am 8. Juli bunt

Gifhorn ist ein Landkreis und auch eine Stadt, in der nicht nur von Vielfalt gesprochen wird, sondern Vielfalt auch gelebt wird. Nach Meinung des Queeren Netzwerks Gifhorn allerdings noch nicht so, wie es sich Menschen mit einer anderen sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität wünschen. Deswegen geht das Queere Netzwerk Gifhorn dieses Jahr auf die Straße und demonstriert „für unsere Rechte, unsere Freiheiten und unser aller Liebe.“

Aus diesem Grund lädt das Netzwerk zum ersten Gifhorner Christopher Street Day (CSD) am Samstag, 8. Juli, ein. Der Aufbau auf dem Schützenplatz soll von 10 bis 13 vonstatten gehen. Von 13 bis 15 Uhr soll dann der Umzug stattfinden. Alle aktuellen Informationen sind im Internet unter www.queeres-netzwerk-gf.de/csd/ zu finden. „Wir laden andere Vereine, Organisationen, Parteien, Unternehmen, Gruppen, etc. ein, zum einen bei unserem CSD als Fußgruppe mitzulaufen, als auch auf dem anschließenden Straßenfest einen Stand zu betreiben und auf sich und für Vielfalt einzustehen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Anmeldung dazu findet Interessierte ebenfalls unter dem Link. „Wir hoffen und freuen uns, wenn so viele wie möglich – gerade auch aus dem gesamten Landkreis – mitmachen und uns unterstützen. Unser CSD soll einmal durch die Kernstadt führen und die wichtigsten Ecken von Gifhorn erreichen.“ Enden soll er auf dem Platz beim Brunnen in der Innenstadt, wo die Kundgebungen in ein kleines Straßenfest münden werden.

