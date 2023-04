Betrüger im Landkreis Gifhorn aktiv – Polizei warnt vor Maschen

Anfang dieser Woche sind Betrüger mit verschiedenen Maschen im Landkreis Gifhorn aktiv gewesen. Das berichtet nun die Polizei. Bei den angezeigten Fällen waren sie erfolglos.

Am Montag erhielt demnach eine 90-Jährige einen Anruf, ihre Tochter hätte angeblich einen Verkehrsunfall verursacht und dabei ein Kind angefahren. Zudem wurde die Frau nach Bargeld im Haushalt gefragt. Ebenfalls mit dieser Masche versuchten es Betrüger bei einem 81-Jährigen – er durchschaute den Versuch ebenso und legte auf.

Ein weiterer Versuch mit dieser Masche wurde am Dienstag unterbunden, als ein 83-Jähriger entgegnete, er werde selbst bei der örtlichen Polizei nachfragen. Hier hatten die Täter bereits 50.000 Euro Kaution nach einem angeblich tödlichen Verkehrsunfall, verursacht durch den Sohn, verlangt.

Betrüger probieren im Kreis Gifhorn eine Einbruchs-Masche

Mit einer ähnlichen Variante sollte am Montag ein 49-Jähriger betrogen werden. Er erhielt einen Anruf von einem falschen Polizeibeamten. Dieser teilte mit, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei und bei einem gefassten Täter ein Zettel mit dem Namen des Angerufenen gefunden wurde. Der angebliche Beamte fragte daraufhin nach Vermögenswerten. Dies wurde jedoch vom 49-Jährigen durchschaut, er beendete das Gespräch mit dem Betrüger und rief die richtige Polizei.

Mehr Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn:

„Weiterhin im Umlauf sind SMS, bei denen suggeriert wird, dass für ein Paket in Zustellung Zollgebühren anfallen würden“, berichtet Gifhorns Polizei. Über einen enthaltenen Link könne man die Gebühren bezahlen und so das Paket weiterleiten lassen. „Hiermit versuchen die Täter an sensible Daten, wie etwa Kreditkartendaten zu gelangen. Die Seiten, auf die man durch Klicken des Links gelangt, sind professionell gestaltet und sollen so Seriosität erwecken.“ Hinweise zu diesen und weiteren Betrugsarten sind auf der Website des Landeskriminalamtes Niedersachsen zu finden.

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: Hier kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de