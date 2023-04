Tankorte-Saison in der Region Südheide mit neuen Angeboten

An der Seershäuser Kapelle findet in diesem Jahr der Tankorte-Saisonauftakt statt.

„Tankorte“ – so nennen sich Orte zum Entspannen und Kraftschöpfen in der Region Südheide, betreut von Akteuren aus der evangelischen Kirche. Ob Radfahren, Wandern, Spazierengehen oder einfach mal vorbeischauen: An den Tankorten können Jung und Alt, Christen und Nichtchristen Pause machen und gleichzeitig mental auftanken.

Nun lockt das Projekt mit neuen Angeboten. Insgesamt gibt es neben den 14 bestehenden ab Mai sieben neue Tankorte in der Südheide – Kapellen, ein Luthergarten, ein „Paradieschen“ und weitere interessante Orte. Diese befinden sich in Müden, Meinersen, Seershausen, Wedesbüttel, Adenbüttel und Calberlah – etwas später auch am Tankumsee. Informationen und Anregungen bekommen Besucher auf www.tankorte.de.

Fahrrad und Wegverpflegung müssen mitgebracht werden

Zum Auftakt der Tankortesaison sind alle Interessierten am 1. Mai zu einer gemeinsamen Radtour nach Seershausen eingeladen. Start ist um 10 Uhr an der alten Kapelle. Die etwa 20 km-Tour mit Pausen und Snackangeboten führt nach Päse, Müden und Meinersen entlang und am frühen Nachmittag wieder nach Seershausen. Fahrrad und Wegverpflegung müssen mitgebracht werden. Dieses Tourenangebot und weitere Tourenangebote werden für selbstorganisierte Ausflüge auf der Website und auf Komoot eingestellt und sind somit online detailliert nachvollziehbar.

So auch die Kapellentour, die am 18. Juni angeboten wird. Teilnehmer können in Gemeinschaft mit dem Fahrrad die Gegend, die Natur und neue Tankorte entdecken. Die Veranstaltung beginnt 10 Uhr mit einem Gottesdienst in Wasbüttel. Danach geht es über Martinsbüttel (Rittergut) nach Wedesbüttel, anschließend am Kanal entlang nach Calberlah. Kleine Führungen und ein Mitbring-Picknick runden das Programm ab. Eine Weiterfahrt zum Tankort in Essenrode und nachmittags zum ev. Gemeindefest nach Meine ist ebenfalls möglich.

Kontakt zur Kirche soll ermöglicht werden

Darüber hinaus wird ein weiterer Tankort am 25. Juni im Rahmen des regionalen Tauffestes der Kirchengemeinden in Isenbüttel, Ribbesbüttel, Calberlah, Essenrode und Meine nachmittags am Tankumsee eingeweiht.

Das Projekt wurde im letzten Frühjahr ins Leben gerufen. Organisatoren sind Vertreter aus Gemeinden und Einrichtungen des Kirchenkreises, die Tourismus Südheide GmbH ist Kooperationspartner. „Tankorte sind unser Beitrag zu touristischen Angeboten in der Region. Sie sollen einen Kontakt zu Kirche ermöglichen und gleichzeitig zu einer bewussten Ruhepause im Alltag einladen,“ so Superintendentin Sylvia Pfannschmidt. Eine statistische Auswertung der letzten Saison sei schwierig. „Wir können nicht sehen, wer wie oft welchen QR-Code gescannt hat aber wir haben mündlich viele positive Rückmeldungen bekommen.“ Das motiviere die Organisatoren zu Erweiterungen. Auch für 2024 gibt es schon einige Ideen: Vielleicht mehr Angebote für Kinder und Familien an den Tankorten oder die Möglichkeit Stempel zu sammeln.

