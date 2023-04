Stadtradeln in Gifhorn ist im Mai wieder angesagt

Vom 11. bis 31. Mai findet wieder die internationale Aktion „Stadtradeln“ statt und Gifhorn ist auch dabei. Drei Wochen lang heißt es dann wieder: Das Auto stehen lassen und möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen. Im Jahr 2022 radelten 1214 Gifhornerinnen und Gifhorner mit. Auch in diesem Jahr freut sich das Organisations-Team der Stadtverwaltung wieder über zahlreiche Anmeldungen. Dabei können alle mitmachen, die in Gifhorn leben, arbeiten, aktiv in einem Verein sind oder eine Schule besucht.

Teilnehmen ist ganz einfach. Man bildet selbst ein Team (mindestens zwei Personen) und meldet dieses unter www.stadtradeln.de an oder tritt dort als Einzelperson zum Beispiel der Gruppe „Offenes Team – Gifhorn“ bei. Die gefahrenen Kilometer können entweder unter www.stadtradeln.de oder bequem über die Stadtradeln-App eingetragen werden. Keine App oder Internet? Auch kein Problem. Im Stadtradeln-Flyer gibt es das Radelprotokoll als Vordruck. Dieser ist im Gifhorner Rathaus erhältlich und kann bis zum 7. Juni wieder ausgefüllt an Stadt Gifhorn, Klimaschutzmanagement, Marktplatz 1, 38518 geschickt oder an der Rathaus-Info abgegeben werden.

Auch in diesem Jahr sind wieder verschiedene, interessante Fahrradtouren zu verschiedenen Themenschwerpunkten geplant. Für eine bessere Planungssicherheit bittet die Stadt bei Interesse unter klimaschutz@stadt-gifhorn.de um vorherige Anmeldung. Die Teilnahme ist kostenfrei und auf je maximal 25 Personen begrenzt.

12. Mai, 15 Uhr: Stadtbaura(d)t-Tour

Was tut sich im Bereich Stadtentwicklung in Gifhorn? Stadtbaurat Oliver Bley führt zu aktuellen und geplanten Projekten der Stadt und lässt hinter die Kulissen aktueller Planungen blicken. Interessierte freuen sich auf spannende Informationen aus dem Alltag der Stadtverwaltung und wagen gemeinsam mit dem Stadtbaurat einen Blick in die Zukunft Gifhorns. Treffpunkt ist der Brunnen am Marktplatz. Anmeldung bis 12. Mai, 12 Uhr, unter klimaschutz@stadt-gifhorn.de.

17. Mai, 17 Uhr: Frauen-Straßen-Tour 2.0

In Gifhorn sind 128 der 600 Straßen nach berühmten Persönlichkeiten benannt. Insgesamt 16 dieser Namensstraßen sind Frauen gewidmet. Interessierte erfahren bei der Frauen-Straßen-Tour 2.0 mehr über die Biografien und geschichtlichen Hintergründe von Gifhorns Frauenstraßen. Selbstverständlich sind Teilnehmende jedes Geschlechts herzlich willkommen. Treffpunkt: Brunnen am Marktplatz. Anmeldung bis 17. Mai, 12 Uhr, unter klimaschutz@stadt-gifhorn.de.

26. Mai 14 Uhr: Spielplatztour

Was macht einen besonders schönen Spielplatz aus? Bei dieser Tour, die sich insbesondere an Familien mit Kindern richtet, werden ausgewählte Gifhorner Spielplätze besichtigt. Hierbei können von allen Teilnehmenden Meinungen und Verbesserungsvorschläge für künftige Spielplätze abgegeben werden. Treffpunkt: Brunnen am Marktplatz. Anmeldung bis 26. Mai, 12 Uhr, unter klimaschutz@stadt-gifhorn.de.

Weitere Tourenvorschläge in der Region finden sich außerdem in der Radwanderkarte der Südheide Gifhorn, erhältlich in der Touristeninfo am Cardenap oder im lokalen Buchhandel, auf der Internetseite der www.suedheide-gifhorn.de oder bei Plattformen wie www.komoot.de oder www.die-region.de.

Das Mitmachen lohnt sich. Auch in diesem Jahr werden wieder viele tolle Preise unter den Teilnehmenden verlost. Die Stadt Gifhorn dankt der AOK, BOC Gifhorn, Bücher Nolte, Buchhandlung Carl Dänzer, Fahrrad Berger, dem Gazelle Store Gifhorn, dem Gifhorner Radhaus, Schütte, der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg, den Stadtwerken Gifhorn und der Südheide Gifhorn für ihre Unterstützung.

Das Stadtradeln ist eine Kampagne des „Klimabündnis: Europäische Kommunen in Partnerschaft mit indigenen Völkern – für lokale Antworten auf den globalen Klimawandel“ und wird gefördert durch das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung.

