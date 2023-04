Polizei überführt zahlreiche Raser im Landkreis Gifhorn

Gifhorn. Am Mittwoch und Donnerstag kontrollierte die Polizei Gifhorn die Geschwindigkeiten der Autofahrer im Landkreis. Die Ergebnisse lesen Sie hier.

Über 70 Geschwindigkeitsverstöße hat die Polizei Gifhorn am Donnerstag im Landkreis bemerkt (Symbolbild).

15 Beamte der Polizei Gifhorn haben am Donnerstag zwischen 8 und 16 Uhr Raser bei Geschwindigkeitsmessungen im Landkreis überführt. Kontrolliert wurde unter anderem an der Kreisstraße 7 bei Dedelsdorf, der Landstraße 283 bei Ettenbüttel, der Kreisstraße 114 bei Gifhorn und der Hauptstraße in Vordorf. Die Polizeibeamten stellen dabei 70 Verstöße gegen die jeweils zulässige Höchstgeschwindigkeit.

Ein Autofahrer wurde auf der Haustenbecker Straße in Isenbüttel mit 96 km/h gemessen, erlaubt sind dort maximal 50 km/h. Auf den Mann kommt ein Bußgeld von mindestens 400 Euro, einen Monat Fahrverbot und zwei Punkte zu, wie die Polizei Gifhorn mitteilt.

Auch auf der B4 fahren viele Autofahrer zu schnell

Bereits am Mittwoch hat die Polizei auf der Bundesstraße 4 die Geschwindigkeit der Autofahrer gemessen. Dabei erwischten sie unter anderem einen 38-Jährigen, der bei erlaubten 100 km/h mit 127 km/h unterwegs war. Der Mann muss sich auf ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro und einen Punkt einstellen.

Ein weiterer 38-Jähriger fuhr mit seinem Motorrad an der selben Stelle 149 km/h. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte. Laut Polizeiangaben werden ähnliche Kontrollen auch zukünftig durchgeführt.

Mehr Nachrichten aus Gifhorn:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: Hier kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de