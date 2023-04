Gifhorn: Fußgänger stürzt wegen Radfahrer – der radelt davon

Gifhorn. Auf der falschen Seite unterwegs ist ein Radfahrer und bringt einen Mann in Gifhorn zum Stürzen. Nun sucht die Polizei nach dem Radler.

Am Mittwoch ist es in der Limbergstraße in Gifhorn zu einem Unfall gekommen, teilt die Polizei mit. Demnach war ein 63-jähriger Passant gegen 13.30 Uhr auf dem kombinierten Fuß- und Radweg unterwegs, als sich von hinten ein Radfahrer näherte.

63-Jähriger stürzt in Gifhorn – Polizei sucht Radfahrer

Wie die Polizei schreibt, war der Radfahrer auf der für ihn falschen Seite unterwegs. Es sei zum Unfall gekommen, in Folge dessen der 63-Jährige stürzte und sich an Hand und Knie verletzte. Der Radfahrer hielt laut Polizei kurz an und erkundigte sich nach dem Mann. Der 63-Jährige habe wissen wollen, wer der Radfahrer sei – dieser habe diese Angabe verweigert und sei weitergefahren.

Nun sucht die Polizei Hinweise und Zeugen. Der Geschädigte soll den Radfahrer als jung, etwa 14 Jahre alt und zirka 1,6 Meter groß beschrieben haben. Der Radfahrer habe ein schwarz lackiertes Fahrrad benutzt und einen schwarzen Rucksack getragen. Hinweise: 05371 9800.

red

