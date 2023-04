Sonntags-Gesetz ruiniert Sassenburger Bauernmarkt

Aus für den Sassenburger Bauernmarkt. Nach der dreijährigen Corona-Zwangspause für den ehrenamtlich organisierten Publikumsmagneten auf dem Hof von Adolf Wulfes in Neudorf-Platendorf ruiniert ein Gesetz den ersehnten Neustart – jedenfalls in der strengen Auslegung durch das Sassenburger Rathaus. „Es ist eine Katastrophe“, sagt der Neudorf-Platendorfer Ortsbürgermeister Fabian Hoffmann. „Wir haben keine Genehmigung bekommen.“

Auf der Homepage seiner Wählergemeinschaft BIG heißt es dazu: Nach drei äußerst erfolgreichen Veranstaltungen mit jeweils mehreren hundert Besuchern weit über die Gemeindegrenzen hinaus ist Schluss: „Eine für 2023 vorgesehene Neuauflage scheitert an der Bürokratie des niedersächsischen Sonn- und Feiertagsgesetzes.“ Freizeitveranstaltungen störten die „äußere Ruhe“, was ein Verbot rechtfertige. Die Auflagen, etwa die Quote der nicht kommerziellen Marktbeschicker, könne kein ehrenamtliches Organisationsteam erfüllen – die Haftungsrisiken seien zu hoch.

Andere Gemeinde im Landkreis bekundet Interesse

Eine BIG-Initiative, die Gemeindeverwaltung zu einer Genehmigung zu bewegen, sei gescheitert, so Fraktionschef Andreas Kautzsch. Laut Bürgermeister Jochen Koslowski habe die Kreisverwaltung die Kommunen zu einer strikten Anwendung des Gesetzes aufgefordert. Für Ortsbürgermeister Hoffmann ein Hohn: „Uns hat eine andere Gemeinde aus dem Kreis gefragt, ob wir den Bauernmarkt dort ausrichten wollen.“ Doch erstens gehöre die rustikale Veranstaltung in das Moordorf. Und zweitens brauche ein Markt mit 100 Ausstellern eine Vorbereitungszeit von fast einem Jahr. „Für unseren Septembertermin fangen wir normalerweise im Oktober des Vorjahres an“, so Hoffmann. „Das ist nicht mal in vier Wochen auf die Beine gestellt.“

Die Landfrauen waren dabei, private Treckerfreunde, Vereine – ohne Not gebe die Sassenburg ein Gemeinschaftserlebnis preis, das sich selbst touristisch als zugkräftig erwiesen habe. „Ohnehin ist durch Corona so viel weggebrochen“; bedauert Hoffmann. „Da fasst man sich über das Vorgehen des Rathauses an den Kopf.“

Doch muss es partout ein Sonntag sein, wenn der Bauernmarkt an einem Sonnabend praktisch unbehelligt stattfinden könnte? Ja, sagt Ortsbürgermeister Hoffmann. Der Grund ist einfach: „Die Aussteller sind an Samstagen auf viel größeren Veranstaltungen unterwegs. Unseren Bauernmarkt nehmen sie sonntags nur nebenbei mit.“ Was für die Sassenburger Ehrenamtler eine große Nummer ist, ist für die Marktbranche nur ein kleiner Fisch – und dennoch agiere das Rathaus mit der vollen Härte des Gesetzes.



Auf Anfrage sagte jedoch Bürgermeister Koslowski: „Es trifft nicht zu, dass der Bauernmarkt nicht genehmigungsfähig ist.“ Die Rechtslage des Sonn- und Feiertagsgesetzes sei auch nicht neu, nur hätten Kreisverwaltung und Innenministerium die Regeln „jüngst untermauert“.

Dass die Bedingungen hohe Hürden für Ausrichter darstellen, räumt Koslowski ein. Er berichtet: Bisher liege der Gemeinde Sassenburg lediglich eine Anfrage der Wählergemeinschaft Sassenburg zu den Regularien des Sonn- und Feiertagsgesetzes vor. Das Organisationsteam des Bauernmarktes habe gegenüber der Verwaltung noch nicht bekanntgegeben, ob die Veranstaltung des Bauernmarktes in diesem Jahr beabsichtigt ist oder nicht.

Doch angesichts der Auflagen wird da nichts mehr kommen. Koslowski selbst zitiert umfangreich kaum erfüllbare Bedingungen für einen „rein nichtgewerblichen Markt für einen gemeinnützigen Zwecke“ oder für einen „sogenannten Jahrmarkt“, unter denen der Bauernmarkt „rechtskonform“ stattfinden könne. Weder politischer Gestaltungsspielraum des Rates noch Ermessensentscheidungen des Bürgermeisters seien vorgesehen.

Auflagen bremsten schon Advents-Lichterfahrten der Landwirte

Koslowski empfiehlt als schnelle Lösung, 2023 auf einen Samstag als Veranstaltungstag auszuweichen. Sollte der Markt vom Publikum nicht gut angenommen werden, habe man bis 2024 genug Zeit, alle Kriterien für eine Sonntagsveranstaltung zu erfüllen.

Doch die Veranstalter sorgen sich gar nicht um die Besucherzahlen. Sie bekommen an Samstagen schlicht nicht genug Aussteller, wie Ortsbürgermeister Fabian Hoffmann erläutert. Und sie fragen sich, was 2023 anders ist als vor Corona, wenn sich doch vermeintlich nichts geändert habe an der Rechtslage.

Ähnliche Erfahrungen mit Stolpersteinen für erfolgreich eingeführte Veranstaltungen hatten im Advent 2022 Gifhorner Landwirte mit ihren Lichterfahrten gemacht. Meldeauflagen, Versicherungspflichten und selbst Steuerrisiken bremsten die harmlosen Treckertouren vor Publikumsspalier an den Straßen aus.

