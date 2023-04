Realschule in Rühen stellt sich zukünftigen Schülern vor

Die Realschule am Drömling in Rühen begrüßte zahlreiche Grundschüler und Grundschülerinnen der vierten Klassen aus den Grundschulen der Samtgemeinde Brome zu einem „Schnuppertag“. Nach der Begrüßung durch die Schulleiterin gab es einen musikalischen Beitrag auf dem E-Piano von der Schülerin Lilly Weylo aus der Klasse 8b. Die Viertklässler waren sehr aufgeregt und warteten gespannt auf die Aktionen. Dazu wurden sie in Gruppen eingeteilt und von Schülern und Schülerinnen der zehnten Klassen in Empfang genommen. Diese standen ihnen bei allen Fragen zur Seite und begleiteten sie durch den Schultag, teilt die Schule in einer Pressemitteilung mit.

Zählversuche auf Französisch und Magnetismus im Physikunterricht

Dabei lernten die Viertklässler neue Unterrichtsfächer kennen. Gruppenweise ging es zum Beispiel zum Mikroskopieren. Hier untersuchten sie die Pflanze „Wasserpest“ und konnten schnell die sich bewegenden Chloroplasten erkennen. Eine andere Gruppe lernte die Sprache Französisch kennen und machte dabei erste Sprachversuche beim Zählen, das per Video unterstützt wurde. Spannend waren auch die Arbeit im Computerraum und die Versuche im Physikunterricht zum Thema Magnetismus.

Während die Grundschüler und Grundschülerinnen lebendigen Unterricht kennen lernen durften, wurden die Eltern von der Schulleiterin und dem Konrektor durch die Schule geführt. Sie sahen sich verschiedene Klassen- und Fachräume an und wurden über die Arbeitsweise an der Realschule informiert. Abschließend fand bei einem Imbiss mit Kaffee und Kuchen ein Austausch zwischen der Schulleitung und den Eltern statt.

red

