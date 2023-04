Schiffmodellclub Gifhorn: Saison beginnt mit einer Sekttaufe

Am Wochenende fand das Ansegeln und damit der offizielle Saisonstart des Schiffmodellclubs Gifhorn statt. Trotz des anhaltenden Regens waren neun Mitglieder des Vereins mit Ihren Booten anwesend. Bei der Veranstaltung wurden, wie seit Jahren üblich, die im Winter erstellten Neubauten erstmals zu Wasser gelassen und vorher vom ersten Vorsitzenden des Vereins, standesgemäß, mit Sekt getauft. Den Booten wurde dabei, ihrer Größe angemessen, immer ein Fingerbreit Wasser unter dem Kiel gewünscht.

In diesem Jahr wurden drei neue Modelle in das nasse Element übergeben. Dabei handelt es sich um ein Luftschraubenboot,ein Boom-Boat sowie ein Rennboot. Alle Boote haben sowohl die Taufe als auch die erste Fahrt unbeschadet überstanden und sind für weitere Einsätze bereit. Das teilt der Schiffsmodellclub in einer Pressemitteilung mit.

red

