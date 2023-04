Realschule Calberlah erlebt Schulskifahrt im Zillertal

Calberlah. Die Schülerinnen und Schüler verbrachten eine Woche in einem Jugendgästehaus direkt an der Skipiste. Die Schneebedingungen waren gut.

Nach drei Jahren coronabedingter Ausfälle konnte die Realschule Calberlah endlich wieder ihre jährliche Schulskifahrt durchführen. Vom 16. bis zum 24. März begaben sich Schülerinnen und Schüler der siebten und achten Klassen gemeinsam mit Lehrerinnen auf eine aufregende Fahrt ins österreichische Zillertal. Die Skigruppe verbrachte eine Woche im neu gebauten Jugendgästehaus direkt an der Skipiste. Neben dem Skifahren konnten die Schülerinnen und Schüler auch zahlreiche Aktivitäten im Haus genießen, wie die Schnitzelgrube, Trampolinen, eine Sporthalle, Billiard oder Tischtennis. Abends luden die vielen Hängematten im Haus zum Entspannen ein.

Schönes Wetter und gute Schneebedingungen

Am Samstag startete für die Schülerinnen und Schüler der erste Skitag. Im Laufe der Woche gelang es fast allen Kindern, eine rote Piste sicher hinunterzufahren und das Skigebiet im Sessellift zu erkunden. Bei schönstem Sonnenschein und guten Schneebedingungen fiel das Skifahren nicht allzu schwer. Die Schülerinnen und Schüler meisterten die Herausforderungen mit Bravour und konnten sich am Ende der Woche über ihre Fortschritte freuen, heißt es in einem Bericht der Realschule Calberlah.

Am 24. März endete die Skifahrt und alle Kinder wurden am Abend in ihre Osterferien verabschiedet. Die Schulskifahrt war ein großer Erfolg und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten viel Spaß. Die Realschule Calberlah freut sich bereits auf das Nachtreffen mit gemeinsamen Bildern schauen nach den Ferien.

red

