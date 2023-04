Unfallflucht in Gifhorn: Polizei sucht nach Hinweisen

Im Schleusendamm in Gifhorn ist es am Mittwoch der vergangenen Woche zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht der Verursacherin beziehungsweise des Verursachers gekommen. Der 20-jährige Geschädigte hatte seinen grauen Volkswagen Polo gegen 6.45 Uhr in Höhe des AOK-Gebäudes am rechten Straßenrand geparkt. Als er gegen 15.45 Uhr wieder zu dem Fahrzeug kam, wies es Beschädigungen am vorderen, linken Kotflügel auf, schreibt die Polizei.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Gifhorn:

Der Verursacher hatte nach dem Zusammenstoß nicht die Polizei informiert, sondern sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Zeugen und Hinweisgeber zum Unfall melden sich unter (05371) 9800 bei der Polizei Gifhorn.

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: Hier kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de