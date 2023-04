B188: Behinderungen bei Gifhorn wegen Brückenarbeiten

Auf der Bundesstraße 188 zwischen dem Anschluss zur B4 und der Kreuzung zwischen Lüneburger Straße und Hamburger Straße (Christinenstift-Kreuzung) in Gifhorn müssen sich Verkehrsteilnehmer vom 17. bis 24. April auf Behinderungen einstellen.

Grund ist die Beseitigung eines Anprallschadens an der Unterseite der Brücke am Ährenweg. Um den Schaden zu reparieren, wird die nördliche Fahrbahnseite der dort vierspurigen B188 gesperrt. Der Verkehr wird in beiden Fahrtrichtungen einspurig über die südliche Fahrbahnseite der Bundesstraße (in Richtung Wolfsburg) an der Baustelle vorbeigeführt.

Darauf weist die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel hin. Witterungsbedingte Verzögerungen der Arbeiten seien möglich. Die Landesbehörde bittet alle betroffenen Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis. Auf der B188 gibt es bereits seit ein paar Tagen eine weitere Baustelle – die Fahrbahn ist bei Ahnsen in beide Richtungen gesperrt.

