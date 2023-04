Leiferde: NABU-Artenschutzzentrum lädt zu Storchenfest ein

Am Sonntag, 23. April, ist es wieder so weit: Das NABU-Artenschutzzentrum Leiferde lädt zum alljährlichen „Storchenfest“ ein. An diesem Tag der offenen Tür gibt es zwischen 11 und 17 Uhr wieder jede Menge Spiel, Spaß und Informationen für Jung und Alt.

Im Mittelpunkt der Aktion stehen wie immer die tierischen Bewohner des Artenschutzzentrums. Weißstörche, Uhus, Waldkäuze, Gänse, Papageien, Land- und Wasserschildkröten sowie viele weitere Tierarten können im Rahmen einer kostenlosen Führung über das Gelände beobachtet werden. Auch die bekannten Weißstörche Fridolin und Mai sind, ebenso wie zwei weitere Weißstorchpaare, vor Ort und werden das Treiben der Besucher von ihren Nestern aus beobachten.

Kinderschminken und Hüpfburg

„Wie jedes Jahr werden die Fahrradfahrer traditionell mit einem Begrüßungsgetränk empfangen. Im Anschluss können sie sich in zahlreichen Pavillons und Zelten mit entsprechenden Ständen unter anderem zu den Themen Europäische Sumpfschildkröte, Weißstörche, Bienen, Hornissen oder Wespen informieren. Aber auch Fragen zu den richtigen Nistkästen oder zur Bestimmungsliteratur werden gerne beantwortet. Auch für Kinder gibt es an dem Tag viel zu entdecken und sie haben die Möglichkeit zu malen und zu basteln, sich schminken zu lassen, ein Kindertattoo zu bekommen oder die Hüpfburg zu nutzen“, freut sich Bärbel Rogoschik, Leiterin des NABU-Artenschutzzentrums.

Bei der Tombola gibt es 1000 Preise zu gewinnen

Ebenfalls anwesend aus Leiferde ist der NABU-Kreisverband sowie die Feuerwehr Leiferde mit einem Einsatzwagen, die Apotheke sowie UNSAhof. Für Kräuterliebhaber gibt es diverse Kräutersalze, Öle und andere Köstlichkeiten. Beim Flohmarktstand kann zudem so mancher Schatz erworben werden. Um den Hunger zu stillen, wird es leckere Torten, Kuchen, frische Waffeln, Brezeln, Crêpes, Bauernhofeis sowie Bratwurst und Pommes geben. Es gibt auch etwas zu gewinnen: „Bei einer Tombola sind wieder 1000 Preise zu gewinnen. Die Hauptgewinner werden aber unsere Pfleglinge sein, denn denen wird der Erlös des Festes zugutekommen“, so Rogoschik.

red

