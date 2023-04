Geköpfter Wolf in Gifhorn: Verein erhöht die Belohnung

Am Karfreitag wurde der abgetrennte Kopf eines Wolfes vor dem NABU-Artenschutzzentrum in Leiferde gefunden. Die Polizei ermittelt. (Symbolfoto)

Vor dem NABU-Artenschutzzentrum in Leiferde wurde am Karfreitag ein abgetrennter Wolfskopf gefunden. Der Fund sorgte bei Tierschützern für Fassungslosigkeit. Der Verein Wolfsschutz-Deutschland hatte bereits mitgeteilt, dass er eine Belohnung für Hinweise aussetzt, die zur Ergreifung der Täter oder des Täters führen. Die Belohnung wurde nun noch einmal erhöht.

3.000 Euro sollte derjenige bekommen, der den entscheidenden Hinweis auf den oder die Täter gibt. Nun hat der Verein die ursprüngliche Belohnung auf 15.000 Euro erhöht, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Die Aufstockung der Belohnung wurde auch durch einen Großspender möglich, der nach eigenen Angaben selbst auch weiter zu dem Fall recherchieren und in diesem Fall auch aktiv sein werde. Nach Meinung von Brigitte Sommer, der Vorsitzenden von Wolfsschutz-Deutschland, zeige dieser brutale Vorfall, wie weit Hass gehen könne. Der Vorfall wirke wie die abstoßende Tat eines Triebtäters auf den Betrachter. Sommer fragt sich, wie wenig Empathie und Menschlichkeit jemand besitze, der zu etwas Derartigem in der Lage ist.

Die Polizei ermittelt wegen Jagdwilderei

Am Karfreitag wurde der abgetrennte Kopf eines Wolfes vor dem NABU-Artenschutzzentrum in Leiferde gefunden. Dabei hat der Täter offenbar eine klare Botschaft hinterlassen wollen. Er drapierte den Kopf in besonders makaberer Art und Weise. Bilder zeigen, dass dem Wolf ein Stock als Maulsperre zwischen die Kiefer geklemmt und die Zunge herausgeschnitten wurde. Wer den Kopf dort ablegte, ist nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen Jagdwilderei und untersucht auch, ob es einen Zusammenhang mit einem weiteren toten Wolf am 23. März auf einem Parkplatz bei Gifhorn gibt. Bei dem im März aufgefundenen Wolf handelt es sich laut Polizei jedoch nicht um den Torso des geköpften Wolfes vom Karfreitag.

Seit 2018 gab es alleine im Landkreis Gifhorn drei besonders grausame, illegale Tötungen. Im Juli 2019 hatten Unbekannte eine Wölfin (GW1413f) brutal gequält und ihr einen Draht durch die Pfote gezogen, bevor sie sie erschossen und im Elbe-Seitenkanal entsorgt hatten. Der Fall sorgte für große Empörung, doch ein Täter konnte bis heute nicht dingfest gemacht werden. Sommer: „Wir glauben, dass die Dunkelziffer der illegalen Tötungen um ein Vielfaches höher ist.“

