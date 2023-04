Queeres Netzwerk Gifhorn bietet drei Treffen im Spektrum an

Das Queere Netzwerk Gifhorn ist ein Verein, der in erster Linie die Vernetzung queerer Gruppen und Projekte vorantreibt. In den nächsten Tagen finden im Spektrum verschiedene Treffen statt.

Die Gruppe Queer Education trifft sich am Donnerstag, 13. April, um 18.30 Uhr im Spektrum, in der Torstraße 16 in Gifhorn. Dies ist ein Angebot für Menschen aus der Bildungs-, Erziehungs- und Jugendhilfelandschaft, die sich mit anderen vernetzen und Vielfalt in ihrer Einrichtung umsetzen möchten. Schwerpunkt dieses Abends ist das Thema Grundschule und wie man dort über Vielfalt aufklären kann.

Die Projekt ,,Schlau Gifhorn’’ trifft sich am Freitag, 14. April, um 19.30 Uhr, ebenfalls im Spektrum. Das Projekt ermöglicht die Bildungs- und Antidiskriminierungsarbeit an den Schulen im Landkreis Gifhorn. Menschen, die sich für ehrenamtliche Bildungsarbeit interessieren, sind herzlich eingeladen dazu zu kommen.

Das Öffentlichkeits-Team des Queeren Netzwerkes trifft sich auch am Freitag, 14. April, um 18.30 Uhr im Spektrum. Jeder der Spaß an Medien hat, gerne auf Social Media postest und kurze Clips und spannende Postings erstellt kann vorbeikommen und das Team bereichern.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de