Gifhorn: ,,De Eusinger Speel-Lüe’’ begeistern das Publikum

Mit dem Titel „Brägenklöderig un mehr“ begeisterten „de Eusinger Speel-Lüe“ ihre Zuschauer vollends. Das tolle Bühnenbild mit eingespielten Schauspielern erreichte das Publikum sofort. Doch vorab wurden Erika Heine und Regina Bochnig vom Spartenleiter Plattdeutsches Theater Wolfgang Bochnig für langjährigen und unnachahmlichem Einsatz zum Theater geehrt.

Zum Stück: Alfred Heinze (Sebastian Milter) leidet nach einem Unfall mit Schlägen an den Kopf an einer seltenen Art von Gedächtnisschwund. Wenn er erwacht, sieht er sich immer wieder als eine andere prominente Person aus der Geschichte, Politik, Funk und Fernsehen, wie zum Beispiel als Albert Einstein, Wallenstein, Papst Franziskus, Udo Lindenberg, Heinz Erhard oder Winnetou. Selbst seine Verlobte Ulla (Naike Heers) ist verzweifelt, denn Alfred erkennt sie nicht mehr. Auch die Ärztin Wusler (Rita Karstädt) sowie Oberschwester Hiltrud (Ulrike Müller) und Schwester Vera (Swenja Kahle) haben dazu keine Lösung. Erschwerend kommt eine Einbruchserie in der Klinik dazu, was Kommissar Kojambel (Andreas Schulze) auf den Plan bringt. Aber auch dieser ist ratlos.

Die Akteure wollen die Diebstahlserie aufklären

Letztlich nehmen Ignaz Bessenbinder (Wolfgang Bochnig) und sein Schachkumpel Kurt Klopper (Marc-Andre Haarmann) die Sache mit Schwester Vera selbst in die Hand. Bessenbinder stellt fest, dass Alfred Heinze durch Musik zu beeinflussen ist, was ihn auf die Idee bringt, Alfred als Winnetou agieren zu lassen. Klopper ist von der Idee begeistert, obwohl Schwester Vera arge Bedenken hat. Der Kommissar gibt nicht auf, wird aber durch Winnetou niedergerungen und landet in der Badewanne. Selbst Dr. Wusler und die Verlobte Ulla bekommen einen Schlaftrunk von Bessenbinder, weil sie der Aufklärung der Diebstahlserie im Wege sind. Auch sie werden in die Badewanne verfrachtet. Die Wettkasse ist nun im Krankenzimmer positioniert und alle warten im dunklen Zimmer auf den Dieb. Eine schwarz gekleidete Person schleicht an die Wettkasse. Doch Bessenbinder ruft zum Angriff und Alfred (Winnetou) ringt die Person nieder. Überraschend stellt sich heraus: Oberschwester Hiltrud (Ulrike Müller) ist die Klinik-Diebin. Ihre Erklärung dazu: Mit dem niedrigen Gehalt einer Krankenschwester kann man ja kaum leben.

Die Leistung der Spieler wurde etliche Male durch wiederholtem Applaus bestätigt. Der Besuch bei den Eusinger Speel- Lüe hat sich auf jedem Fall gelohnt, so die Meinung der Besucher.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de