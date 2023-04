Gifhorn: Katzen Lana, Nala und Lucy suchen ein neues Zuhause

Am Anfang waren die Katzen sehr scheu. Mittlerweile haben sie sich an den Kontakt mit Menschen gewöhnt. Alle drei sind kastriert, gechipt, geimpft und entwurmmt..

Die Katzen Lana, Nala und Lucy kamen als kleine scheue Kitten ins Tierheim in Ribbesbüttel und mussten erst mal in Quarantäne bleiben. ,,Seit Oktober sind sie in einer Pflegestelle untergebracht und entwickeln sich prächtig. Da die Zwerge noch sehr scheu waren, mussten sie erst langsam an den direkten Menschenkontakt gewöhnt werden. Lucy und Nala sind mittlerweile richtige Schmusebacken, auch Lana sitzt schon mit auf dem Sofa, möchte sich aber nicht so gerne anfassen lassen’’, erklärt Tierheimleiterin Stefanie Söchtig.

Leider haben sich noch keine ernsthaften Interessenten für die Katzen gefunden, da sie bei Besuch von Fremden mehr Zeit zum Auftauen brauchen. Alle drei sind bereits kastriert, gechipt, geimpft und entwurmt. Söchtig: ,,Es wäre wirklich schön, wenn sie bald eigene Zuhause bekommen würden. Wegen dienstlicher Auslandsreisen der Pflegestelle müssten sie sonst zeitnah ins Tierheim umziehen, wo sie wahrscheinlich erst noch mal wieder scheuer in der ungewohnten Umgebung werden würden.’’

Ernsthaft interessierte Tierfreunde können sich direkt in der Pflegestelle unter (0174)1947562 melden.

red

