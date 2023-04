Landkreis Gifhorn fördert Sportstätten: 28 Anträge genehmigt

Im Rahmen der Sportstättenförderung des Landkreises Gifhorn konnten durch Landrat Tobias Heilmann die Zuwendungsbescheide für das Förderjahr 2023 an die empfangenden Vereine und Gebietskörperschaften übergeben werden – 24 Anträge für Baumaßnahmen und bisher vier Anträge für Sportgeräte. Die Förderbescheide umfassen im Rahmen der Anteilsfinanzierung eine Gesamtsumme von knapp 370.000 Euro. Insgesamt handelt es sich um ein Maßnahmenvolumen in Höhe von rund 1,64 Mio. Euro. „Besonders stolz bin ich, dass trotz der herausfordernden vergangenen Corona-Jahre und der derzeitig angespannten marktwirtschaftlichen Lage in die Sport- und Bewegungslandschaft in unserem Landkreis investiert wird. Außerdem bedeutet die Summe auch in Großteilen eine Investition in die hiesige Wirtschaft“ so Heilmann in seiner Ansprache.

Ganz besondere Wertschätzung lässt Heilmann im Rahmen seiner Grußworte bei der Übergabe der Zuwendungsbescheide den Engagierten und Ehrenamtlichen in den Vereinen und Gebietskörperschaften zukommen, denn „Ihre Arbeit als Vereine und Gebietskörperschaften für eine aktive und vielfältige Sport- und Bewegungslandschaft stellt einen besonderen Faktor für die Gesellschaft und das Gemeinwohl dar.“

Antragsvordrucke sind online zu finden

Im Rahmen der Sportstättenförderung ist es möglich, für Sportgeräte noch bis zum 15. September Anträge zur Beschaffung in 2023 zu stellen. Der 15. September stellt ebenfalls die Frist für Förderanträge hinsichtlich Baumaßnahmen für das Förderjahr 2024 dar. Entsprechende Anträge und der Kontakt zu den Fachbereichen sind unter https://www.gifhorn.de/leben-und-lernen/bildung-und-schulen/sport/?L=0&no_cache=1verfügbar.

