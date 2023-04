Zukunft von Wohnen: GWG befragt Gifhornerinnen und Gifhorner

Gifhorn. An der Umfrage kann per Post oder online teilgenommen werden. Ziel ist es den Wohnungsbestand zielgerichtet weiterzuentwickeln.

In den nächsten Tagen erhalten die Nutzerinnen und Nutzer der Gifhorner Wohnungsbau-Genossenschaft (GWG) einen Fragebogen, in dem sie eingeladen werden, die Zukunft von Wohnen und Nachbarschaft bei der GWG mitzugestalten. In Zusammenarbeit mit dem Beratungsunternehmen für Wohnungs- und Immobilienwirtschaft „Analyse & Konzepte“ führt die GWG diese Befragung durch, um den Service stärker auf die Bedürfnisse ihrer Nutzer und Nutzerinnen auszurichten und den Wohnungsbestand der GWG zielgerichtet weiterzuentwickeln, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig, anonym und unterliegt dem Datenschutz. Eine Online-Beantwortung ist ebenfalls möglich. Die Ergebnisse der Befragung werden in einer der nächsten Ausgaben des GWG-Mitgliedermagazins „Zuhause in Gifhorn“ präsentiert.

red

