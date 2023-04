Hier können sich die Vereine im Landkreis Gifhorn vorstellen

Gifhorn. Der Freiwilligentag findet am 16. September statt. Hier können sich Vereine und Institutionen vorstellen. Anmeldungen sind bis zum 16. April möglich.

Am 16. September um 10 Uhr startet der erste Freiwilligentag im Landkreis Gifhorn. Vereine, Einrichtungen und Institutionen, die dabei sein wollen, sollten sich innerhalb der nächsten zwei Wochen beim Landkreis melden: Die Anmeldefrist endet am 16. April. Alle interessierten Vereine, Einrichtungen und Institutionen, die mit Ehrenamt in Verbindung stehen, können ihr Angebot anmelden und somit Teil des ersten Freiwilligentages im Landkreis Gifhorn werden, heißt es vom Landkreis.

„Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Veranstaltung dezentral stattfinden wird. Das bedeutet, dass allein Sie über den Veranstaltungsort entscheiden – dies kann zum Beispiel das Vereinsheim sein“, betont Ehrenamtskoordinatorin Stephanie Manske. Die Anmeldung für interessierte Institutionen ist über das Serviceportal möglich: https://openrathaus.gifhorn.de/dienstleistungen/-/egov-bisdetail/dienstleistung/15855/show.

Bei der Wahl des Projektes sind die ehrenamtlichen Einrichtungen ganz frei. „Ich würde mich sehr freuen, wenn wir über die Fläche verteilt vielseitige Angebote für die Interessierten aufstellen können. Seien Sie gern kreativ – widmen Sie sich Sonderprojekten oder binden Sie interessierte Bürgerinnen und Bürger in Ihren Vereinsalltag ein“, appelliert Landrat Tobias Heilmann und führt weiter aus: „Sollten Sie Probleme bei der Ideenfindung haben, kontaktieren Sie gerne unsere Ehrenamtskoordinatorin um gemeinsam ein Angebot zu entwickeln.“

Die Anmeldung zum Freiwilligentag für an den Angeboten interessierte Bürgerinnen und Bürgern ist voraussichtlich ab Juni möglich. Dann wird auch die Programmübersicht fertig sein, heißt es..

Für Rückfragen zum Veranstaltungsformat, können Interessierte die Ehrenamtskoordinatorin des Landkreises Gifhorn, Stephanie Manske, unter (05371) 82783 oder per E-Mail an ehrenamt@gifhorn.de erreichen.

Was steckt hinter dem Freiwilligentag? Der Freiwilligentag bietet von 10 bis 13 Uhr die Möglichkeit, verschiedene Vereine und Ehrenämter vor Ort praktisch und insbesondere aktiv kennenzulernen.

