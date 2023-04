Kreative Pause für Gifhorns Spenden-Strickerinnen

Das ehrenamtliche Strickprojekt Maschen für Menschen geht in die Sommerpause. Schals, Mützen, Handschuhe und dicke Socken kommen in den Schrank. Doch Marianka von Magnis vom Freiwilligenzentrum der Dachstiftung Diakonie (Venito) und Ute Szameitat vom evangelischen Kirchenkreis haben noch zwei letzte große Kartons mit Kuschel-Kollektionen für die Tafeln in Gifhorn und Wittingen in petto.

Das ist alles im Angebot – nichts von der Stange

Der Übergabetermin am Dienstag war die Gelegenheit, den kreisweit mehr als 100 Handarbeiterinnen Danke zu sagen für tatkräftiges Stricken und Häkeln seit August. Bergeweise gespendete Wollknäuel verwandelten die unermüdlichen Frauen in warme, weiche Textilien für Bedürftige. „Es wurden 30 Umzugskartons“, staunen von Magnis und Szameitat. Oft trafen sich die Beteiligten zu gemütlichen Strickrunden.

Verteilt wurden die Geschenke an bedürftige Besucher der Tafeln, des Kinderschutzbunds, des Tagestreffs Moin Moin sowie der Wesendorfer Kinderhilfsorganisation Wunderwerk. Einige Handarbeiterinnen lieferten auch Großwerke wie Pullover oder Strickjacken ab – edle Konfektion, aber immer mit dem Passform-Risiko des Einzelstücks. Eine Strickerin spezialisierte sich auf Babysöckchen, ebenfalls ein Renner.

So geht es im Herbst weiter

Jahreszeitbedingt macht das Hilfsprojekt Maschen für Menschen erst einmal Pause, jedenfalls was die Vermittlung von Strickwolle und fertigen Strickwaren angeht. Rechtzeitig zum Herbst wollen von Magnis und Szameitat die tatkräftige Nächstenliebe aber wieder aktivieren. Und klar: Unermüdliche „Turbo-Strickerinnen“, wie sie die besonders produktiven Handarbeiterinnen nennen, wollen die Koordinatorinnen keineswegs ausbremsen.

Denn aus eigenem Erleben wissen sie, wie gut die schönen Einzelstücke angekommen sind. Vor Ort seien die Textilien stolz präsentiert worden und unter den Empfängern oft Gesprächsthema gewesen.

