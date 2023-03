Workshop-Teilnehmer entwickeln das Projekt ,,Mitte Ehra’’ weiter

Zum 3. Workshop im Dorftreff Mosaik trafen sich die Bürgermeister von Ehra-Lessien, Jörg Böse, Axel Jordan und Peter Albrecht zusammen mit interessierten Bürgern. Der Förderverein Ehra-Lessien, ein Dorf – ein Team hatte eingeladen, um Ideen für die „Mitte Ehra“ weiterzuentwickeln.

Beim Brainstorming und Bestandsaufnahme des Doppeldorfes wurde herausgefunden, wie gut doch die Versorgung in Ehra und Lessien bezüglich der Infrastruktur ist, sprich allein das Angebot an Vereinen (zum Beispiel Sportvereine, Feuerwehr, Sozialverband) und Veranstaltungszentren, an Ärzten und Grundversorgung wie jetzt der neue Dorfladen Tante Enso, Tankstelle, Friseur und vieles mehr. Jenny Reissig, qualifizierte Dorfmoderatorin, hatte das Thema vorbereitet. Den Beteiligten fielen noch einige Einrichtungen mehr dazu ein und wurden der langen Liste hinzugefügt.

Die dann eingeteilten drei Gruppen beschäftigten sich mit der Sozialraumanalyse. Es sollten die Einrichtungen, Vereine, Institutionen, Verbände in Verbindung gesetzt werden. Hier hatte jede Gruppe freie Hand in seiner Darstellungsweise, die auch entsprechend unterschiedlich ausfielen. Mit Stiften, Kleber und Playmobil-Figuren ging man ans Werk. Am Ende dieser Arbeitsrunde hat sich jede Gruppe ein Bild von der Arbeit der anderen gemacht und sich die Beziehungen und Prioritäten erklären lassen. Anschließend entwickelte die Gruppe gemeinsam ein lebendiges Soziogramm. Die dadurch entstandenen Wollfädenverknüpfungen verdeutlichten die Beziehungen der Bürger zu der Infrastruktur und den Vereinen.

Projektideen werden beim nächsten Treffen vorgestellt

Allen Teilnehmern wurde noch eine kleine Hausaufgabe mit auf den Weg gegeben: Jeder soll eine Projektidee mit einer kurzen Projektbeschreibung entwickeln. Bei der nächsten Dorfwerkstatt werden die Vorschläge von der Idee bis zur Umsetzung des fertigen Projekts erarbeitet. Mit viel Schwung geht es also in den nächsten Workshop am 2. Juni wieder in den Räumen des Mosaiks, in der Gifhorner Straße 6a in Ehra um 16 Uhr.

Interessierte, die beim nächsten Treffen dabei sein möchten, können sich an Carola Kaiser-Hornstein oder Jenny Reissig unter den Telefonnummern (01517) 2879404 oder (0171) 6867858 wenden oder eine Mail an mosaik-ehra-lessien@outlook.de oder info@mosaikehralessien.de senden.

