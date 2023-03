Unfall bei Müden – Motorradfahrer stirbt

Tödlich verunglückt ist am Donnerstagnachmittag ein 62-Jähriger mit seinem Motorrad zwischen Meinersen und Müden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann auf dem Gemeindeverbindungsweg in Richtung Dieckhorst unterwegs gewesen, als er aus bisher ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn abkam.

Motorrad prallt zwischen Meinersen und Müden gegen Baumstumpf

Kurz vor der Einmündung zur Landesstraße 283 kollidierte das Motorrad mit einem Baumstumpf. Der Mann wurde vom Fahrzeug geschleudert. Wie die Polizei schreibt, waren Reanimationsversuche durch Ersthelfer und einen Notarzt ohne Erfolg.

Lesen Sie mehr:

