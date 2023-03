Klein und fein starten Gifhorns Pistenstars

Während das benachbarte Gifhorner Mühlenmuseum noch bis Pfingsten im Winterschlaf döst, läutete im Glockenpalast an der Bromer Straße am Dienstag gewissermaßen die Startglocke. Punkt 10 Uhr öffnete offiziell erstmals das Classic Superbikes Motorrad-Museum Gifhorn.

Museumschef Horst Edler lebt dort wie der frühere Hausherr Horst Wrobel seinen Traum – nur halt in einem gänzlich anderen Milieu. Statt Glocken und Kunsthandwerk setzt er vor orthodoxer Kulisse Rennmaschinen und Sportmotorräder aus vier Jahrzehnten seit den 1970er Jahren in Szene. Die ersten Besucher kamen von der ersten Minute an.

Allenthalben herrscht große Vorfreude

Ein Rundgang durch die 3400 Quadratmeter großen Ausstellungsräume mit 15 Abteilungen führt an mehr als 100 Superbikes vorbei, oftmals Einzelstücke mit illustren Vorbesitzern, überwiegend Teil von Edlers Privatsammlung. „International einmalig“, nimmt der Leiferder Unternehmer für seine Schau in Anspruch.

Fachblätter wie „Motorrad“, die die meisten Ausstellungsstücke gefühlt mit Vornamen kennen, haben schon den Daumen gehoben. Auch Klaus Rohde-Brandenburger, einer der ersten Besucher beim leisen Auftakt ohne großen Empfang, hatte „den Termin schon lange im Kalender“. Als passionierter Tourenfahrer ist der Isenbütteler „ganz neugierig“.

Museumschef Edler steht selbst am Empfang, begrüßt alle Gäste persönlich, trifft auf viele bekannte Gesichter. Mit Uwe Ortlepp aus Wolfsburg etwa hatte er bereits in den 1980er Jahren zu tun – ja, das waren noch Zeiten.

Ein Eröffnungsgast hat Blumen für Edlers Ehefrau Petra (60) dabei. Die hat sie mehr als verdient. „Die vergangenen Monate waren hart“, berichtet der Unternehmer. „Wir haben durchgearbeitet.“ Allein zehn Tonnen Gerümpel mussten aus den Katakomben des Glockenpalasts entsorgt werden. Jetzt hofft das Ehepaar „auf normale Zehn-Stunden-Tage“, wenn im Museum der Regelbetrieb einkehrt. Zwei Mitarbeiterinnen für den Empfang sind gefunden. „Hier muss aber jeder alles machen, auch mal die Motorräder abstauben“, sagt Edler.

Museumschef Horst Edler will täglich da sein

Noch diese Woche sollen zwei Drehkreuze geliefert werden. Zusammen mit der obligatorischen Kartenzahlung läuft der Einlass dann automatisiert. Jedenfalls, wenn die Technik mitspielt.

Am ersten Tag tat sie das noch nicht ganz. Erst ruckelte das Kartenlesegerät. Dann streikte die teure Kaffeemaschine in der Cafeteria. Unvermeidliche Kinderkrankheiten, die sich dank des gewählten stillen Auftakts schnell beheben ließen, bevor mit steigenden Temperaturen die längst angemeldeten großen Gruppen hereindrängen.

Horst Edler wird ohnehin fast täglich vor Ort sein in „seinem“ Museum, gut erkennbar an der eigens gestalteten Museumskluft im Freizeit-Look. Motorräder, Technik, große Rennen, gemeinsame Erinnerungen, berufliche Berührungspunkte – es gibt so viel zu erzählen mit all den „Leuten, die ich von früher kenne“.

Museum nicht nur für Motorrad-Männer

Dass das Museum keineswegs eine reine Männer-Spielwiese ist, das bestätigt Evelyn Ortlepp. Die 63-Jährige hat ihren Mann begleitet, mit dem sie auch Motorrad fährt. Sie ist schon ganz gespannt auf die vielen unterschiedlichen Motorräder. Als sie per Zufall auf den Eröffnungstermin gestoßen ist, „habe ich den gleich eingetragen.“

Die spektakuläre Motorradwelt im Glockenpalast schaffte erkennbar auch neue Aufmerksamkeit für die kaum minder bemerkenswerte Architektur des nachempfundenen orthodoxen Klosters. Nicht wenige Besucher zückten ihre Handykameras bereits im Innenhof des Glockenpalasts, um ihren Schritt in eine nicht alltägliche Welt festzuhalten.

Die Öffnungszeiten

Das Classic Superbikes Museum an der Bromer Straße ist bis 29. Oktober täglich außer montags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Eintritt 14,90 Euro. Kinder bis 15 Jahre in Begleitung Erwachsener frei. Nur Kartenzahlung (Ticket, Shop, Cafeteria)

