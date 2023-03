Projekt GifHelp organisiert Musikworkshop an Rühener Schule

Vor den Osterferien organisierte das Projekt ,,GifHelp Kindern Perspektiven schenken’’ einen Musikworkshop an der Johannes-Gutenbergschule in Rühen. Der Musikpädagoge Hesam Asadi aus Hannover führte die Kinder an orientalische Instrumente heran und gab eine Einführung in Percussion. „Die Schülerinnen und Schüler des 5. und 6. Jahrganges waren mit Staunen dabei und probierten die Instrumente begeistert aus“, berichtet die Schulleiterin der Hauptschule Katrin Kraschweski und wünscht sich eine Fortsetzung des Programmes. „Dieses Musikprojekt trifft genau das Ziel von GifHelp“, meint Projektleiter Eckart Schulte. „Wir möchten Kindern nach Kriegs- und Fluchterfahrungen Räume geben, wo sie Kind sein können, Selbstwirksamkeit erfahren und wieder Selbstbewusstsein erhalten können. „Gerade die Kinder aus den Unterkünften in Ehra und Brome profitieren von diesen Erfahrungen“, ergänzt Kraschewski.

Musik hilft bei der Völkerverständigung

Dass Musik keine Sprache braucht, sondern eine eigene Sprache der Völkerverständigung ist, zeigt dass 27 Kinder aus sieben Nationen (Deutschland, Syrien, Ukraine, Irak, Türkei, Georgien und Afghanistan) den Workshop gemeinsam gestalten konnten. ,,GifHelp Kindern Perspektiven schenken’’ ist ein Projekt der Venito Diakonischen Gesellschaft für Kinder, Jugendliche und Familien, das durch die Volksbank Brawo Stiftung und die Stiftung RTL Wir helfen Kindern gefördert wird.

red

